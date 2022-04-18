Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 18.04.2022 16:28
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    • 18.04.2022 16:28
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 18 Nisan 2022 | 'Kuş'uyla birlikte stüdyoya gelen Nurgül'ü kocası Adil: "Karım hayvanlarıyla uyur"

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. "Karım benimle değil hayvanlarıyla uyur" dedi. İhanet iddialarıyla başlayan büyük yüzleşmede ikinci perde! Hülya Doğan ile ilgili, bilinmeyenleri anlatacak. O konuşacak yer yerinden oynayacak! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    "Karım benimle değil hayvanlarıyla uyur" dedi. İhanet iddialarıyla başlayan büyük yüzleşmede ikinci perde!

    Hülya Doğan ile ilgili, bilinmeyenleri anlatacak. O konuşacak yer yerinden oynayacak!
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 18 Nisan 2022 | 'Kuş'uyla birlikte stüdyoya gelen Nurgül'ü kocası Adil: "Karım hayvanlarıyla uyur"
        SON DAKİKA