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    • 15.04.2022 20:14
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    • 15.04.2022 20:34
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    Esra Erol’da kan donduran olay! Aç ve susuz bırakılan oğlu için gözyaşı döktü! ‘Çocuğumu bulun’ diyen annenin yaşadıkları yürek yaktı

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına annesi ile birlikte başvuran Fadime Mengütay, 13 yıldır evli olduğu Volkan Mengütay’ın oğlu Doğukan’ı kaçırdığını belirterek yardım istedi. İki çocuk annesi Fadime Hanım, “Boşanma sürecimiz devam ediyor. Kızımın velayeti babada ancak oğlumun geçici velayeti bende” diyerek başından geçenleri anlattı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan Fadime Hanım’ın anlattıkları kan dondurdu. İşte detaylar...

    ‘Çocuğumu bulun’ diyen annenin yaşadıkları yürek yaktı

    Esra Erol'da programına Kütahya Simav'dan başvuran Fadime Mengütay, boşanma aşamasında olduğu Volkan Mengütay ile yaklaşık 13 yıldır evli olduğunu belirterek eşinin geçici velayetinin kendisinde olan oğlu Doğukan'ı kaçırdığını söyledi.

    Fadime Hanım, "Eşim oğluma 'Kimi daha çok seviyorsun?' diye soruyor. Oğlum da 'Baba sen bizi çok dövüyorsun, ben annemi seviyorum' diyor. Bunu dediği için çocuğumun babaannesi Rukiye Mengütay ile dedesi Aydın Mengüyat, saat 10'dan 6'ya kadar Doğukan'ı cezalandırıyor, aç ve susuz bırakıyor" dedi.

    Anlattıklarıyla kan donduran Fadime Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karakol komutanı ve psikiyatr ile birlikte çocuğumu hastaneye götürdüm. Hastanede oğlum iki kere bayıldı. Tahlilleri yapıldı, doktor 'Bu çocuk aç' dedi. Bunun ardından Doğukan anlattı. Dünya başıma yıkıldı" ifadelerini kullandı.

        Doğukan'ın kendisine "Anne babama bizi gönderme, beni kaçıracak" dediğini dile getiren Fadime Hanım, oğlunun babası tarafından darp edildiğini de söyledi.

        Oğlunu son olarak 20 Mart'ta gördüğünü belirten Fadime Hanım, "Ne olur oğlumu bulun" diye feryat etti.

        BOŞANMA NEDENİNİ ANLATTI
        Boşanma nedenini de anlatan Fadime Hanım, "Ailemle görüşmeme müsaade etmiyordu. Ben son bir yıldır telefon kullanıyorum. Volkan yüklediği uygulamalarla telefon konuşmalarımı dinledi" dedi.

        8 yıl boyunca eşinin ailesiyle yaşadığını söyleyen Fadime Hanım, "Ben kızıma yaklaşamıyordum, kayınvalidem izin vermiyordu. Benim kızım kayınvalideme anne diyordu" şeklinde konuştu.

            "ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ"
            Eşinin anne ve babasının sözünden çıkmadığını sözlerine ekleyen Fadime Hanım, "Gözüm ağrıyordu, eşime doktora gidelim dedim defalarca ancak götürmedi. Bir gün abim göz doktoruna gidiyordu, ben de onunla gittim. Ondan habersiz gittiğim için beni öldüresiye dövdü" ifadelerini kullandı.

            VOLKAN MENGÜTAY'IN BABASI CANLI YAYINDA!
            Volkan Mengütay'ın babası Aydın Mengütay, canlı yayına telefonla bağlanarak "Torunum, babasının yanında. Ben nerede olduklarını bilmiyorum. Kızları Nazlıcan bizim yanımızda" dedi. Aydın Bey; gelinin, annesi ve abisi ile birlikte endeki eşyaları alıp gittiğini ve torunu Doğukan'ı babasına göstermediğini dile getirdi.

            Bunun üzerine Fadime Hanım, "Volkan üç gün boyunca bana şiddet uyguladı. Yoğurt kasesini yüzüme fırlattı, vücudum mosmordu. Annemi aradım 'Kardeşime söyle Volkan beni öldürecek' dedim. İki eşya aldım, ayağımda terliklerle çıktım. Ben canımın derdindeydim" diye konuştu. Şiddet iddialarını reddeden Aydın Bey, darp raporlarının hatırlatılması üzerine "Kendi kendine yapmış" dedi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da kan donduran olay! Aç ve susuz bırakılan oğlu için gözyaşı döktü! ‘Çocuğumu bulun’ diyen annenin yaşadıkları yürek yaktı
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