Esra Erol’da kan donduran olay! Aç ve susuz bırakılan oğlu için gözyaşı döktü! ‘Çocuğumu bulun’ diyen annenin yaşadıkları yürek yaktı

Fadime Hanım, "Eşim oğluma 'Kimi daha çok seviyorsun?' diye soruyor. Oğlum da 'Baba sen bizi çok dövüyorsun, ben annemi seviyorum' diyor. Bunu dediği için çocuğumun babaannesi Rukiye Mengütay ile dedesi Aydın Mengüyat, saat 10'dan 6'ya kadar Doğukan'ı cezalandırıyor, aç ve susuz bırakıyor" dedi.