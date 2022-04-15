Esra Erol’da kan donduran olay! Aç ve susuz bırakılan oğlu için gözyaşı döktü! ‘Çocuğumu bulun’ diyen annenin yaşadıkları yürek yaktı

Esra Erol'da programına Kütahya Simav'dan başvuran Fadime Mengütay, boşanma aşamasında olduğu Volkan Mengütay ile yaklaşık 13 yıldır evli olduğunu belirterek eşinin geçici velayetinin kendisinde olan oğlu Doğukan'ı kaçırdığını söyledi.
Fadime Hanım, "Eşim oğluma 'Kimi daha çok seviyorsun?' diye soruyor. Oğlum da 'Baba sen bizi çok dövüyorsun, ben annemi seviyorum' diyor. Bunu dediği için çocuğumun babaannesi Rukiye Mengütay ile dedesi Aydın Mengüyat, saat 10'dan 6'ya kadar Doğukan'ı cezalandırıyor, aç ve susuz bırakıyor" dedi.
Anlattıklarıyla kan donduran Fadime Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karakol komutanı ve psikiyatr ile birlikte çocuğumu hastaneye götürdüm. Hastanede oğlum iki kere bayıldı. Tahlilleri yapıldı, doktor 'Bu çocuk aç' dedi. Bunun ardından Doğukan anlattı. Dünya başıma yıkıldı" ifadelerini kullandı.