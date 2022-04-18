Üç Kuruş dizisinden kara haber geldi! 5 buçuk aydır yayınlanıyordu kan kaybı durdurulamadı! Kötü gelişme hayranlarını göz yaşlarına boğacak

1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisi bekleneni veremedi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizi reytinglerin hüsranına uğradı. Son bölümlerde heyecanı diri tutsa da istenen etkiyi oluşturamadı. Bir döneme damga vuran Çukur dizisindeki gibi büyük bir başarı yakalanmaya çalışılsa da sonunda kötü haber duyuruldu. Peki Üç Kuruş final mi yapacak, ne zaman? İşte detaylar...
NURSEL KÖSE ÜÇ KURUŞ'A VEDA EDECEK!
Altı aya yakın bir süredir ekranlarda boy gösteren Üç Kuruş dizisinin son bölümünde Neriman karakteri hayatını kaybediyor. Neriman Hala karakteri ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Nursel Köse diziye veda ediyor.
ÇUKUR ETKİSİ YARATAMADI
Üç Kuruş dizisi hakkında radikal bir karar verildi. 2017 yılında başlayan ve 4 sezonun sonunda 2021 yılında biten Çukur dizisi gibi büyük bir etki bırakmak istenen Üç Kuruş'un final yapacağı öğrenildi.
2. sezonu göremeyeği ortaya çıkan dizi reyting savaşında ne yapılırsa yapılsın arzu edilen başarıya ulaşamadı.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Reyting sıralamasında rakiplerinin gerisinde kalan Üç Kuruş projesi 23 Mayıs tarihinde 28. bölümüyle ekran macerasının sonlandıracak.
ÜÇ KURUŞ'TA BU AKŞAM NELER OLACAK?
Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.