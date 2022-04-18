Üç Kuruş dizisinden kara haber geldi! 5 buçuk aydır yayınlanıyordu kan kaybı durdurulamadı! Kötü gelişme hayranlarını göz yaşlarına boğacak

1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisi bekleneni veremedi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizi reytinglerin hüsranına uğradı. Son bölümlerde heyecanı diri tutsa da istenen etkiyi oluşturamadı. Bir döneme damga vuran Çukur dizisindeki gibi büyük bir başarı yakalanmaya çalışılsa da sonunda kötü haber duyuruldu. Peki Üç Kuruş final mi yapacak, ne zaman? İşte detaylar...