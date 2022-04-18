Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.04.2022 10:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2022 10:21
    ABONE OL

    Üç Kuruş dizisinden kara haber geldi! 5 buçuk aydır yayınlanıyordu kan kaybı durdurulamadı! Kötü gelişme hayranlarını göz yaşlarına boğacak

    Çukur dizisi hakkında karar verildi. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı diziden kara haber geldi. Bir süredir final yapacağı iddia ediliyordu. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka gibi oyuncuların oynadığı Çukur dizisi gibi hafızalara kazınılacağı düşünülen Üç Kuruş dizisi reytinglerde gerilere düşünce ipi çekildi. Peki neler oluyor? Üç Kuruş final mi yapacak, ne zaman? Gelin detaylara birlikte bakalım...

    Üç Kuruş dizisinden kara haber geldi!

    1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisi bekleneni veremedi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizi reytinglerin hüsranına uğradı. Son bölümlerde heyecanı diri tutsa da istenen etkiyi oluşturamadı. Bir döneme damga vuran Çukur dizisindeki gibi büyük bir başarı yakalanmaya çalışılsa da sonunda kötü haber duyuruldu. Peki Üç Kuruş final mi yapacak, ne zaman? İşte detaylar...

    NURSEL KÖSE ÜÇ KURUŞ'A VEDA EDECEK!

    Altı aya yakın bir süredir ekranlarda boy gösteren Üç Kuruş dizisinin son bölümünde Neriman karakteri hayatını kaybediyor. Neriman Hala karakteri ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Nursel Köse diziye veda ediyor.

    ÇUKUR ETKİSİ YARATAMADI

    Üç Kuruş dizisi hakkında radikal bir karar verildi. 2017 yılında başlayan ve 4 sezonun sonunda 2021 yılında biten Çukur dizisi gibi büyük bir etki bırakmak istenen Üç Kuruş'un final yapacağı öğrenildi.

    2. sezonu göremeyeği ortaya çıkan dizi reyting savaşında ne yapılırsa yapılsın arzu edilen başarıya ulaşamadı.

    FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

    Reyting sıralamasında rakiplerinin gerisinde kalan Üç Kuruş projesi 23 Mayıs tarihinde 28. bölümüyle ekran macerasının sonlandıracak.

    ÜÇ KURUŞ'TA BU AKŞAM NELER OLACAK?

    Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    PKK’ya Kuzey Irak’ta ’Pençe-Kilit’ darbesi!
    Haberler Televizyon Üç Kuruş dizisinden kara haber geldi! 5 buçuk aydır yayınlanıyordu kan kaybı durdurulamadı! Kötü gelişme hayranlarını göz yaşlarına boğacak
        SON DAKİKA