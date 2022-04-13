Esra Erol DNA testinin sonucunu açıkladı! Kalp yetmezliği olan anne canlı yayında fenalaştı! Sağlık ekipleri stüdyoya koştu

Esra Erol'da programına başvuran Aysel Gönen, anne ve babasının ardından kimsesiz kaldığını belirterek Erkan Yetkin ile yaşadığı nikahsız birliktelikten 2,5 buçuk aylık bir bebeğinin olduğunu söyledi.
Zaman zaman gözyaşlarına boğulan Aysel Hanım, bebeği aldırmak istediklerini ancak kalp yetmezliği nedeniyle doktorun izin vermediğini belirtti.
Çocuğuna bakacak kimse olmadığı için kalp ameliyatı olamadığını söyleyen Aysel Hanım, "Benim kalp yetmezliğim var, bu çocuk ortada kalmasın. Ne olacağını bilmiyorum, kim kapı açarsa oraya gidiyorum, anne yok baba yok. Ben sadece çocuğumun kimliği olsun istiyorum. Ondan başka bir şey istemiyorum" dedi.