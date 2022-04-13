Esra Erol DNA testinin sonucunu açıkladı! Kalp yetmezliği olan anne canlı yayında fenalaştı! Sağlık ekipleri stüdyoya koştu

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Gözyaşlarına boğulan Aysel Hanım ise "Ne oldu Erkan Yetkin? Anneliğimi, onurumu, gururumu... Değdi mi? Ben seni babamın yerine koydum da sevdim. Değmedi. Emeğim, sevgim haram olsun. Ben cami de dilenirim yine de kızımın yüzünü göstermem. Senin paran da soyadın da yerin dibine batsın. Şimdi de ben kabul etmiyorum" dedi.