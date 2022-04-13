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    • Televizyon
    • 13.04.2022 19:25
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    • 13.04.2022 19:34
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    Esra Erol DNA testinin sonucunu açıkladı! Kalp yetmezliği olan anne canlı yayında fenalaştı! Sağlık ekipleri stüdyoya koştu

    Anne ve babasını kaybettikten sonra hayatta kimsesiz kalan Aysel Gönen, nikahsız yaşadığı birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. 2,5 aylık bebeğinin nüfus kağıdı olmayan çaresiz anne, “Benim kalp yetmezliğim var, bu çocuk ortada kalmasın” diyerek çareyi ATV erkanlarında yayınlanan Esra Erol’da programında aradı. Aysel Hanım’ın bebeğinin biyolojik babası olduğunu iddia ettiği Erkan Yetkin de canlı yayına bağlanarak “Çocuğun benim olduğundan şüpheliyim, eğer bendense soyadımı veririm” dedi. Bunun üzerine DNA testi yaptıran Esra Erol, bugünkü yayın sırasında sonucu açıkladı. Sonucu öğrendikten sonra fenalaşan Aysel Hanım’a sağlık görevlileri müdahale etti. İşte detaylar...

    Esra Erol DNA testinin sonucunu açıkladı!

    Esra Erol'da programına başvuran Aysel Gönen, anne ve babasının ardından kimsesiz kaldığını belirterek Erkan Yetkin ile yaşadığı nikahsız birliktelikten 2,5 buçuk aylık bir bebeğinin olduğunu söyledi.

    Zaman zaman gözyaşlarına boğulan Aysel Hanım, bebeği aldırmak istediklerini ancak kalp yetmezliği nedeniyle doktorun izin vermediğini belirtti.

    Çocuğuna bakacak kimse olmadığı için kalp ameliyatı olamadığını söyleyen Aysel Hanım, "Benim kalp yetmezliğim var, bu çocuk ortada kalmasın. Ne olacağını bilmiyorum, kim kapı açarsa oraya gidiyorum, anne yok baba yok. Ben sadece çocuğumun kimliği olsun istiyorum. Ondan başka bir şey istemiyorum" dedi.

        Aysel Hanım'ın bebeğinin biyolojik babası olduğunu iddia ettiği Erkan Yetkin de canlı yayına bağlanarak "Çocuğun benim olduğundan şüpheliyim, eğer bendense soyadımı veririm" ifadelerini kullandı.

        BEBEĞİN BABASI ERKAN YETKİN Mİ?
        Esra Erol, bugünkü canlı yayında DNA testinin sonucunun çıktığını söyledi. Ancak Esra Erol, sonucu açıklamadan önce Erkan Bey'e "Bugüne kadar test yapmaktan neden kaçtınız?" sorusunu yöneltti.

        Erkan Bey'in "Burada açıklayamam, kendisinin bazı olayları var ondan" demesi üzerine ise Aysel Hanım, "Benim ne olayım var? Neyim varsa açıkla. Neden benim olayım bebeğimi etkiliyor?" sorusunu yöneltti ancak yanıt alamadı.

            "SONUÇTAN EMİNİM"
            Aysel Hanım, "Ben DNA testinin sonucundan eminim. Bu ispatlanınca maddi ve manevi bütün haklarımızı alacağım" dedi.

            Erkan Bey ise Esra Erol'un "DNA testi sonucunda biyolojik baba siz çıkarsanız bundan sonraki adımlarınız nedir?" sorusuna "Soyadımı vereceğim" diyerek tüm sorumlulukları üzerine alma konusunda sessiz kaldı.

            ESRA EROL DNA TESTİNİ AÇIKLADI!
            Başarılı sunucu Esra Erol, "Bebeğin biyolojik babası sizsiniz Erkan Bey" diyerek DNA testinin sonucunu açıkladı.

                CANLI YAYINDA FENALAŞTI
                Gözyaşlarına boğulan Aysel Hanım ise "Ne oldu Erkan Yetkin? Anneliğimi, onurumu, gururumu... Değdi mi? Ben seni babamın yerine koydum da sevdim. Değmedi. Emeğim, sevgim haram olsun. Ben cami de dilenirim yine de kızımın yüzünü göstermem. Senin paran da soyadın da yerin dibine batsın. Şimdi de ben kabul etmiyorum" dedi.

                Sinirlerine hakim olamayan Aysel Hanım, canlı yayında fenalaşınca sağlık görevlileri müdahale etti.
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                Haberler Televizyon Esra Erol DNA testinin sonucunu açıkladı! Kalp yetmezliği olan anne canlı yayında fenalaştı! Sağlık ekipleri stüdyoya koştu
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