Esra Erol’da kan donduran olay: 65 yaşındaki Yaşar Şahin lise son öğrencisine cinsel saldırıda bulundu! Gelen ihbar tüyler ürpertti

Esra Erol ise bunun üzerine "Zorlama vardır. Bu kadar küçük bir çocuk, kendi isteğiyle sizin gibi biriyle asla beraber olmaz. Bunun adı cinsel saldırıdır. Bunun üzerine söylenecek söz yoktur. Benim en çok hayret ettiğim ve üzüldüğüm; sizin hala nasıl sokaklarda olmanız ve o çocuğun sizin yanınızda olması. Nasıl hiç utanmadan 'benim yanımda ve karım statüsünde' diyebiliyorsunuz? Bundan çok utanıyorum şu anda" ifadelerini kullandı.Esra Erol'a cevap veremeyen Yaşar Şahin ise telefonu kapattı.