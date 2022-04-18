Esra Erol’da kan donduran olay: 65 yaşındaki Yaşar Şahin lise son öğrencisine cinsel saldırıda bulundu! Gelen ihbar tüyler ürpertti

Ökmen ailesi, geçen yıl sosyal hizmetlerdeki kömür yardımından faydalanmak üzere başvuruda bulundu. Bir arkadaşları, oradaki görevlilerden biriyle görüştürmek istedi ancak görüşme Yaşar Şahin üzerinden gerçekleşti.
Bunun üzerine Hicran Ökmen, ailesi adına Yaşar Şahin ile görüştü. Sosyal hizmetler çalışanı olmayan Yaşar Şahin, görüşme sırasında "Gel sana iş vereyim, benim yanımda temizlik yap" teklifinde bulundu. Okul çıkışı temizliğe giden genç kız, 2021 Şubat ayında eve her zamankinden geç döndü.
Aradan 9 ay geçtikten sonra karın ağrısı üzerine hastaneye giden ve doğum yapan Hicran'ın o gün cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Takip edilen günlerde soruşturma başlatıldı ve savcılığın talebiyle yapılan DNA testinin sonucunda bebeğin biyolojik babası Yaşar Şahin olduğu öğrenildi.