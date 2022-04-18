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    • Televizyon
    • 18.04.2022 19:54
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    • 18.04.2022 20:07
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    Esra Erol’da kan donduran olay: 65 yaşındaki Yaşar Şahin lise son öğrencisine cinsel saldırıda bulundu! Gelen ihbar tüyler ürpertti

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına kızı Jiyan Ökmen ile başvuran Mevlüde Arasan, şimdilerde 18 yaşında olan kızı Hicran Ökmen’in lise son sınıf öğrencisiyken 65 yaşındaki Yaşar Şahin tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek yaşadıklarını anlattı. Mevlüde Hanım, 15 gün önce kızının Yaşar Şahin tarafından kaçırıldığını dile getirirken, programa gelen bir ihbar kan dondurdu. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Yaşar Şahin, iddialarıyla herkesi çileden çıkardı. İşte detaylar...

    Lise son öğrencisine cinsel saldırıda bulundu! Gelen ihbar tüyler ürpertti

    Ökmen ailesi, geçen yıl sosyal hizmetlerdeki kömür yardımından faydalanmak üzere başvuruda bulundu. Bir arkadaşları, oradaki görevlilerden biriyle görüştürmek istedi ancak görüşme Yaşar Şahin üzerinden gerçekleşti.

    Bunun üzerine Hicran Ökmen, ailesi adına Yaşar Şahin ile görüştü. Sosyal hizmetler çalışanı olmayan Yaşar Şahin, görüşme sırasında "Gel sana iş vereyim, benim yanımda temizlik yap" teklifinde bulundu. Okul çıkışı temizliğe giden genç kız, 2021 Şubat ayında eve her zamankinden geç döndü.

    Aradan 9 ay geçtikten sonra karın ağrısı üzerine hastaneye giden ve doğum yapan Hicran'ın o gün cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Takip edilen günlerde soruşturma başlatıldı ve savcılığın talebiyle yapılan DNA testinin sonucunda bebeğin biyolojik babası Yaşar Şahin olduğu öğrenildi.

        Tüm bu yaşananların ardından eve dönen Hicran Ökmen, Yaşar Şahin tarafından kaçırıldı. Kayıp başvurusunda bulunan Ökmen ailesi, kızlarını Kemalpaşa'daki bir evde buldu.

        HİCRAN ÖKMEN TEKRAR KAÇIRILDI!
        Hicran Ökmen, 15 gün önce tekrar kaçırıldı. Anne Mevlüde Arasan ve abla Jiyan Ökmen, bunun üzerine Esra Erol programına başvurdu.

        GELEN İHBAR KAN DONDURDU!
        İsmini vermek istemeyen bir izleyici, "Ben Yaşar Şahin'i çok iyi tanıyorum. Bu adam, genç kızları kandırıp parayla satıyor. Kemalpaşa'da karşılaştığımızda bana da teklif etmişti. Bu adamı acil yakalamanız lazım" diyerek kan dondurdu.

            YAŞAR ŞAHİN CANLI YAYINDA!
            Esra Erol'da programına telefonla bağlanan Yaşar Şahin, Hicran'ın yanında olduğunu kabul ederek akılalmaz iddialarda bulundu.

            Şahin, "Onlar yalan yanlış anlatıyor. Hicran yanımda Bursa'da. Annesi onu satmak istediği için benim yanımda" dedi.

            Esra Erol'un "Hangi sıfatla yanında?" sorusunu "Çocuğumun annesi olarak" yanıtlayan Şahin, Hicran'a cinsel saldırıda bulunmadığını, zorlama olmadığını söyleyerek izleyicileri çileden çıkardı.

                Esra Erol ise bunun üzerine "Zorlama vardır. Bu kadar küçük bir çocuk, kendi isteğiyle sizin gibi biriyle asla beraber olmaz. Bunun adı cinsel saldırıdır. Bunun üzerine söylenecek söz yoktur. Benim en çok hayret ettiğim ve üzüldüğüm; sizin hala nasıl sokaklarda olmanız ve o çocuğun sizin yanınızda olması. Nasıl hiç utanmadan 'benim yanımda ve karım statüsünde' diyebiliyorsunuz? Bundan çok utanıyorum şu anda" ifadelerini kullandı.Esra Erol'a cevap veremeyen Yaşar Şahin ise telefonu kapattı.
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da kan donduran olay: 65 yaşındaki Yaşar Şahin lise son öğrencisine cinsel saldırıda bulundu! Gelen ihbar tüyler ürpertti
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