Esra Erol’da gergin anlar! ‘Bebek benden değil’ diyen Erkan’dan şoke eden karar! Aysel’le yüzleşti canlı yayında sinir krizi geçirdi

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Aysel Gönen, annesi ve babasının vefat ettiğini belirterek "Bu hayatta kimsesizim" dedi.
Bir kardeşi olan ancak onunla yıllardır görüşmeyen Aysel Hanım, "Ailem olsun, tutunacak dalım olsun diye" diyerek Erkan Yetkin ile resmi nikahsız birliktelik yaşadığını söyledi.
Dini nikahlı bu birliktelikten 2,5 aylık bir kızı olduğunu dile getiren Aysel Hanım, "Kalp yetmezliğim var, ameliyat olmam gerekiyor. Ancak çocuğuma bakacak kimse olmadığı içi olamıyorum. Babası, kendi bebeği olduğuna inanmıyor. Soyadını bile vermedi. Buraya çocuğumun soyadı için geldim. Bana bir şey olursa babası sahip çıksın" dedi.