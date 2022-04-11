Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 11.04.2022 19:10
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    • 11.04.2022 19:21
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    Esra Erol’da gergin anlar! ‘Bebek benden değil’ diyen Erkan’dan şoke eden karar! Aysel’le yüzleşti canlı yayında sinir krizi geçirdi

    Anne ve babasının kaybettikten sonra hayatta kimsesiz kalan Aysel Gönen, “Ailem olsun, tutunacak dalım olsun” diyerek nikahsız yaşadığı birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. Ancak bebeğinin biyolojik babasının olduğunu iddia ettiği Erkan Yetkin, çocuğuna sahip çıkmadı. Bunun üzerine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına konuk olan Aysel Hanım, “Benim kalp yetmezliğim var, bu çocuk ortada kalmasın” diyerek gözyaşı döktü. Bugünkü canlı yayına bağlanan Erkan Yetkin ise 2,5 aylık olan bebek hakkında kararını verdi. Öte yandan Aysel Hanım’la yüzleşen Erkan Bey, bir ara sinirlerine hakim olamayarak çileden çıktı. İşte detaylar...

    ‘Bebek beden değil’ diyen Erkan son kararını açıkladı

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Aysel Gönen, annesi ve babasının vefat ettiğini belirterek "Bu hayatta kimsesizim" dedi.

    Bir kardeşi olan ancak onunla yıllardır görüşmeyen Aysel Hanım, "Ailem olsun, tutunacak dalım olsun diye" diyerek Erkan Yetkin ile resmi nikahsız birliktelik yaşadığını söyledi.

    Dini nikahlı bu birliktelikten 2,5 aylık bir kızı olduğunu dile getiren Aysel Hanım, "Kalp yetmezliğim var, ameliyat olmam gerekiyor. Ancak çocuğuma bakacak kimse olmadığı içi olamıyorum. Babası, kendi bebeği olduğuna inanmıyor. Soyadını bile vermedi. Buraya çocuğumun soyadı için geldim. Bana bir şey olursa babası sahip çıksın" dedi.

        Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Erkan Bey, "Bu çocuğun benim olduğundan şüpheliyim. Bu kadınla ben 1,5 ay birliktelik yaşadım. Kendisini iyi ifade etmiyor orada. 'Ben nereden geldim, neler yaptım' demiyor. DNA testi benden çıksa da istemiyorum" ifadelerini kullanarak telefonu kapattı.

        SON KARARINI AÇIKLADI!
        Cuma günü yayınlanan son bölümün ardından bu kez bir kez daha Esra Erol'da programına telefonla bağlanan Erkan Bey, son kararını açıkladı.

        DNA testini kabul eden Erkan Bey, "Çocuk benden çıkarsa, babalık yapacağım" diyerek soyadını vereceğini de sözlerini ekledi.

            Ancak Aysel Hanım'la anlattığı gibi uzun bir ilişkisinin olmadığının altını çizen Erkan Bey, yüzleşme sırasında sinirlerine hakim olamadı.

            Seslerin yükseldiği stüdyoda gergin anlar yaşandı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da gergin anlar! ‘Bebek benden değil’ diyen Erkan’dan şoke eden karar! Aysel’le yüzleşti canlı yayında sinir krizi geçirdi
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