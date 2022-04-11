Esra Erol’da gergin anlar! ‘Bebek benden değil’ diyen Erkan’dan şoke eden karar! Aysel’le yüzleşti canlı yayında sinir krizi geçirdi

Dini nikahlı bu birliktelikten 2,5 aylık bir kızı olduğunu dile getiren Aysel Hanım, "Kalp yetmezliğim var, ameliyat olmam gerekiyor. Ancak çocuğuma bakacak kimse olmadığı içi olamıyorum. Babası, kendi bebeği olduğuna inanmıyor. Soyadını bile vermedi. Buraya çocuğumun soyadı için geldim. Bana bir şey olursa babası sahip çıksın" dedi.