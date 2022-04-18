Esra Erol "Kaygısızlar gezmede" dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Siz bir de çocuklarını görün
Esra Erol "Kaygısızlar gezmede" dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Pazar gezmesine çıkan 3 kız kardeş, çocuklarla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Esra Erol ile Bihter Erol'un Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Bihter Erol, Eda Erol ve Esra Erol'un benzerlikleri ve güzellikleri dillere destan oldu, çocuklar ise sevimlilikleri ile dikkat çekti.
18.04.2022 12:49 - Son Güncelleme: 18.04.2022 12:51