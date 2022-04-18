RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Esra Erol "Kaygısızlar gezmede" dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Siz bir de çocuklarını görün

Esra Erol "Kaygısızlar gezmede" dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Siz bir de çocuklarını görün

Esra Erol "Kaygısızlar gezmede" dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Pazar gezmesine çıkan 3 kız kardeş, çocuklarla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Esra Erol ile Bihter Erol'un Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Bihter Erol, Eda Erol ve Esra Erol'un benzerlikleri ve güzellikleri dillere destan oldu, çocuklar ise sevimlilikleri ile dikkat çekti.

18.04.2022 12:49 - Son Güncelleme: 18.04.2022 12:51
Esra Erol Kaygısızlar gezmede dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Siz bir de çocuklarını görün

"KAYGISIZLAR GEZMEDE"

Esra Erol "Kaygısızlar gezmede" dedi, 3 kız kardeşi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler adeta ikiz gibiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol Kaygısızlar gezmede dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Siz bir de çocuklarını görün

Önceki gün çocukları ile gezmeye çıkan Erol kardeşler sosyal medya gündeminde.

Esra Erol Kaygısızlar gezmede dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Siz bir de çocuklarını görün

Esra Erol'un "Kaygısızlar gezmede" paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Esra Erol Kaygısızlar gezmede dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Siz bir de çocuklarını görün

Birbirine benzeyen ünlü kardeşlerin çocukları ise sevimlilikleri ile dikkat çekti.

Esra Erol Kaygısızlar gezmede dedi görenler hayran kaldı! Bihter, Eda ve Esra Erol kardeşler ikiz gibiler! Siz bir de çocuklarını görün

İşte Esra Erol'un ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

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