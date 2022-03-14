Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 14.03.2022 16:55
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    • 14.03.2022 16:59
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 14 Mart 2022 | Ceylan ve Ramazan'ın nikahına son 24 saat kala...

    Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 yıllık hasret canlı yayında son bulacak! Her ay kilolarca detarjan bitiren temizlik takıntısı olan 14 yıllık karısı Makbule ortadan kayboldu, Suat Bey'in büyük isyanı... Ceylan ve Ramazan'ın nikahına son 24 saat! Nikahtan önce yapılan büyük hazırlık ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda;

    27 yıllık hasret canlı yayında son bulacak!

    Her ay kilolarca detarjan bitiren temizlik takıntısı olan 14 yıllık karısı Makbule ortadan kayboldu, Suat Bey'in büyük isyanı...
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 14 Mart 2022 | Ceylan ve Ramazan'ın nikahına son 24 saat kala...
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