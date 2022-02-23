Esra Erol'daki çenesi durmayan Ceylan ve Ramazan'dan şaşkına çeviren anlar! 'Ben bu yaşta dul kalmam' diyerek bağırmıştı: "Bu kaçıncı eşin?"

Ceylan ve Ramazan hakkında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Ceylan ve Ramazan, "Bizi ailelerimizle barıştır" diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Annesi ile konuşma tarzı ve 'Bu yaşta dul kalamam' sözleriyle sosyal medyaya damga vuran Ceylan bir süre sonra ağabeyine teslim edilmişti.