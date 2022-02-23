Esra Erol'daki çenesi durmayan Ceylan ve Ramazan'dan şaşkına çeviren anlar! 'Ben bu yaşta dul kalmam' diyerek bağırmıştı: "Bu kaçıncı eşin?"
Esra Erol'daki çenesi durmayan Ceylan ve Ramazan'dan şaşkına çeviren anlar! 'Ben bu yaşta dul kalmam' çığlıkları ile hafızalara kazındı 3 aylık hamile Ceylan... Aileleri birbirine kavuşturan, küslükleri bertaraf eden Esra Erol'da canlı yayınında önceki gün ilginç anlar yaşandı. Başarılı sunucu Esra'ya başvuran Ramazan ve Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek yardım istemiş, hamile olan genç kadın ilerleyen günlerde ağabeyine teslim edilmişti. Kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu iki genç, önceki gün yayınlanan Esra Erol'da son bölümde Ramazan'ın kendi adını taşıyan babası Ramazan Bey ile yüzleşmiş ve Adana'ya dönme kararı almıştı. Adana'ya eşinin baba ocağına dönen Ceylan, kayınpederinin sorusu üzerine sinirlerine hakim olamadı ve bir anda Ramazan Bey'e saldırdı.
23.02.2022 10:23 - Son Güncelleme: 23.02.2022 10:29
Ceylan ve Ramazan hakkında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Ceylan ve Ramazan, "Bizi ailelerimizle barıştır" diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Annesi ile konuşma tarzı ve 'Bu yaşta dul kalamam' sözleriyle sosyal medyaya damga vuran Ceylan bir süre sonra ağabeyine teslim edilmişti.