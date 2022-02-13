Esra Erol'dan çok özel açıklamalar! "Oradaki programcı Esra’nın değil anne Esra’nın tavrıydı" sözleri sonrası programa katılanlar da konuştu
Esra Erol, Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyicinin gönlünde taht kuruyor. Geçtiğimiz günlerde genç bir kıza yardımcı olmak için seferber olan Esra Erol'un ebeveynlere örnek olan konuşması, bir kesim tarafından farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Başarılı sunucu Esra Erol'dan çok özel açıklamalar geldi. Erol'un, "Oradaki programcı Esra'nın değil anne Esra'nın tavrıydı" sözleri sonrası programa katılanlar da konuştu, bakın neler söyledi.
"ORADAKİ PROGRAMCI ESRA'NIN DEĞİL ANNE ESRA'NIN TAVRIYDI"
Esra Erol'dan çok özel açıklamalar geldi. Esra Erol, Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla uzun yıllardır izleyiciyle buluşuyor. Kayıpları bulmaya, küskünleri barıştırmaya, ailelerin yüzünü güldürmeye çalışan Erol, gündüz kuşağında yer alan programıyla dizileri geride bırakıp reyting rekorları kırıyor. Büyük bir başarı elde eden ünlü sunucu, geçtiğimiz haftalarda genç bir kıza yardımcı olmak için verdiği mücadeleyle dikkat çekti. Programda ebeveynlere çocuklarına sahip çıkmaları için nasihatlerde bulundu. Birçok kişi Erol'un sözlerine destek oldu. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları konuşmayı farklı yönlere çekmeye çalıştı. Sosyal medyadaki tehlikeden bahseden ünlü sunucu, ayrıca programda yakaladığı büyük başarıyı ve çocuklara karşı olan hassas tutumunu anlattı.
Reyting listelerinde hep üst sıralardasınız. Prime time'daki dizileri geçiyorsunuz. Çıtayı bu kadar yükseltmek sizi zorluyor mu?
"Yaptığım işe çıtayı yükseltmek olarak bakmıyorum. İşimi iyi yapmak dışında bir hedefim yok. Bu iyinin içerisine sadece izlenme oranını da koymuyorum, bir meseleyi çözüme ulaştırabilmeyi en başa koyuyorum. Niyetiniz iyi ve kucaklayıcı olunca izleyici de sağ olsun karşılıksız bırakmıyor. Biz sezona iyi iş yapmayı hedefleyerek başladık. Bu da bizi çoğunlukla ilk 5'e yerleştirdi. Ama önemli olan sıralama değil, içerik. Bir de şu var, başarılı insanları, onları ayaklarından tutup geriye çekmeye çalışanlardan kurtarabilsek pek çok alanda dünya çapında insanlarımız olduğunu da göreceğiz."
"ANNE ESRA'NIN TAVRIYLA YAKLAŞTIM"
Esra Erol'da programını diğerlerinden ayıran nedir?
"Gündüz kuşağında yer alan, sorunları olan insanlarımıza odaklanan programların hepsini aynı sepete koyup reality şov olarak tanımlıyorlar. Benim programım bir reality şov değil, insanların sorunlarını köpürtüp ilgi çekmek gibi bir hedefimiz yok. Ben bir uzlaşı programı yapıyorum. Trajedilerden beslenen değil, trajediye giden olayları çözümleyen bir uzlaşı programı yapıyorum. Bizim için önemli olan, çözülemeyeceğini düşündüğü sorunlarıyla bize gelen konuklarımızı evlerine mutlu bir şekilde göndermek. Nefes aldıkça umudun hep var olduğunu göstermek. Esra Erol'da bir uzlaşı, bir aile içi iletişime dayalı çözümler programı."
Gençlere örnek olmaya ve ebeveynlere yol göstermeye çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerdeki bir programınızda bir genç kıza yardımcı olmak için seferber oldunuz. Programda da muazzam bir konuşma yaptınız. Ancak bir kesim bunu farklı yerlere çekmeye çalıştı. Bu konuda ne diyeceksiniz?
"Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı. Evli bir adamın ikinci eşi olmak için evinden kaçan 18 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onun ötesinde herkese 'Kız çocuklarınızı birini bulup evlenmek için değil eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durmaları için yetiştirin' dedim, demeye de devam ediyorum. Ama maalesef sosyal medya körün fili tuttuğu yerden tarif etmesine benzeyen bir yer. Konunun başını sonunu bilmeden, çoğu zaman konuyu bile izlemeden yorum yapan bir güruh var orada. Bence sosyal medyanın insanlığa yaptığı en büyük kötülük, konuyu bağlamından koparması. Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi, yayın öncesi "Yüzümü göstermeyin" gibi bir talepte bulunmadı. Kameralar önünde ve ailesini görmek istememesinden kaynaklı tavırla yüzümü göstermeyin dediği anda önlemimizi aldık. Siz kendinizi o kızın anne ve babasının yerine koyun. Beni daha iyi anlayacaksınız."
Anne olduğunuz için özellikle gençlerle ilgili konularda ekstra hassas davranıyorsunuz. Programınızda yaşananlardan sonra evinize gittiğinizde bunları düşünüp üzülüyor musunuz?
"Seyircinin 2 saat 25 dakika izlediği durumları ben o konu çözülünceye kadar, mağdur olan taraf benmişim ya da benim bir yakınımmış gibi yaşıyorum. Sadece evimin içinde, çocuklarım ortalıktayken unutuyorum."