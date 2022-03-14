Destan 15. yeni bölüm fragmanı: Akkız’la Batuga yakınlaşırken Alpagu Han'ın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşı karşıya!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 15. bölümüyle yine çok konuşulacak.
'Destan'ın 15. yeni bölümüne Batuga'nın, Akkız'a yakınlaşması ve obaya gelen hiç beklenmeyen birinden Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi alması damga vuracak.
Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?
TEMUR'U BEKLEYEN BÜYÜK SÜRPRİZ!
Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi, kalacaklar mı? Hiçbir şey belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir.