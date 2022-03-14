Destan 15. yeni bölüm fragmanı: Akkız’la Batuga yakınlaşırken Alpagu Han'ın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşı karşıya!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 15. bölümüyle yine çok konuşulacak.

'Destan'ın 15. yeni bölümüne Batuga'nın, Akkız'a yakınlaşması ve obaya gelen hiç beklenmeyen birinden Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi alması damga vuracak.