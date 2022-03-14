Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 14.03.2022 11:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 11:33
    ABONE OL

    Destan 15. yeni bölüm fragmanı: Akkız’la Batuga yakınlaşırken Alpagu Han'ın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşı karşıya!

    Destan 15. yeni bölüm fragmanı: Akkız’la Batuga yakınlaşırken Alpagu Han'ın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşı karşıya! Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren Atv dizisi Destan 15. yeni bölümüyle yine çok konuşulacak. ‘Destan’ın 15. yeni bölümüne Batuga’nın, Akkız’a yakınlaşması ve obaya gelen hiç beklenmeyen birinden Akkız’ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi alması damga vuracak.

    Akkız’la Batuga yakınlaşırken Temur büyük bir sürprizle karşı karşıya!

    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 15. bölümüyle yine çok konuşulacak.

    'Destan'ın 15. yeni bölümüne Batuga'nın, Akkız'a yakınlaşması ve obaya gelen hiç beklenmeyen birinden Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi alması damga vuracak.

    Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?

    TEMUR'U BEKLEYEN BÜYÜK SÜRPRİZ!

    Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi, kalacaklar mı? Hiçbir şey belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir.

        Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir.

        Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kritik kabul Yunan basınında!
        Haberler Televizyon Destan 15. yeni bölüm fragmanı: Akkız’la Batuga yakınlaşırken Alpagu Han'ın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşı karşıya!
            SON DAKİKA