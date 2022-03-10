Bergüzar Korel'den kızı Leyla'ya duygusal sözler 'Sen en güzel renklerin ta kendisisin...' Esra Erol kalbini kıraktı
Bergüzar Korel'den oğluna duygusal sözler geldi, sosyal medya Leyla bebeği konuştu. İki erkek bir de kız evladı olan Bergüzar Korel Instagram'ı aktif kullanıyor. Son paylaşımında kızı Leyla'ya yer veren Bergüzar Korel'in kızı için yazdığı sözler kalpleri ısıttı. Eşi Halit Ergenç'le, İngiltere'ye taşınan Bergüzar Korel'in paylaşımına yakın arkadaşları Beyaz Şekerci ve Esra Erol'dan da yorum gecikmedi.
10.03.2022 12:07 - Son Güncelleme: 10.03.2022 12:07
Binbir Gece dizisinde tanışan ve 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, ilk çocukları Ali'yi 2010, ikinci oğulları Han'ı 2020, kızları Leyla'yı da 2021 yılında kucağına aldı.
Mutlu evlilikleriyle magazin camiasında örnek bir çift olarak görülen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süre önce ise çocuklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.
3 çocuk annesi Bergüzar Korel şimdilerde evlatları ve eşiyle birlikte Londra'da aile hayatının tadını çıkarıyor.