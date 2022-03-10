Vav TV İzle
Haberler Magazin Bergüzar Korel'den kızı Leyla'ya duygusal sözler 'Sen en güzel renklerin ta kendisisin...' Esra Erol kalbini kıraktı

Bergüzar Korel'den kızı Leyla'ya duygusal sözler 'Sen en güzel renklerin ta kendisisin...' Esra Erol kalbini kıraktı

Bergüzar Korel'den oğluna duygusal sözler geldi, sosyal medya Leyla bebeği konuştu. İki erkek bir de kız evladı olan Bergüzar Korel Instagram'ı aktif kullanıyor. Son paylaşımında kızı Leyla'ya yer veren Bergüzar Korel'in kızı için yazdığı sözler kalpleri ısıttı. Eşi Halit Ergenç'le, İngiltere'ye taşınan Bergüzar Korel'in paylaşımına yakın arkadaşları Beyaz Şekerci ve Esra Erol'dan da yorum gecikmedi.

10.03.2022 12:07 - Son Güncelleme: 10.03.2022 12:07
Bergüzar Korel’den kızı Leyla’ya duygusal sözler ’Sen en güzel renklerin ta kendisisin...’ Esra Erol kalbini kıraktı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bergüzar Korel’den kızı Leyla’ya duygusal sözler ’Sen en güzel renklerin ta kendisisin...’ Esra Erol kalbini kıraktı

Binbir Gece dizisinde tanışan ve 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, ilk çocukları Ali'yi 2010, ikinci oğulları Han'ı 2020, kızları Leyla'yı da 2021 yılında kucağına aldı.

Bergüzar Korel’den kızı Leyla’ya duygusal sözler ’Sen en güzel renklerin ta kendisisin...’ Esra Erol kalbini kıraktı

Mutlu evlilikleriyle magazin camiasında örnek bir çift olarak görülen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süre önce ise çocuklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Bergüzar Korel’den kızı Leyla’ya duygusal sözler ’Sen en güzel renklerin ta kendisisin...’ Esra Erol kalbini kıraktı

Taşınma sürecinde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Korel, yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Bergüzar Korel’den kızı Leyla’ya duygusal sözler ’Sen en güzel renklerin ta kendisisin...’ Esra Erol kalbini kıraktı

3 çocuk annesi Bergüzar Korel şimdilerde evlatları ve eşiyle birlikte Londra'da aile hayatının tadını çıkarıyor.

SON DAKİKA