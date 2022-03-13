Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol'a eşinden bomba yorum: "Ben atınca hırs, hadi ya..."
Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol'a eşinden gelen yorum dikkat çekti. Atv ekranlarının sevilen ismi olan başarılı sunucu Esra Erol sile hayatıyla da takdir edilen isimler arasında. Sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman adından söz ettiren Esra Erol Instagram'dan ailesi ile birlikte kar savaşı yaptığı anların fotoğrafını ve videosunu paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Esra'yı eşi Ali Özbir de yorumsuz bırakmadı. İşte o anlar...
13.03.2022 17:08 - Son Güncelleme: 13.03.2022 17:17
Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol da eşi ve çocukları ile birlikte karın keyfini çıkarttı.