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Haberler Magazin Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol'a eşinden bomba yorum: "Ben atınca hırs, hadi ya..."

Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol'a eşinden bomba yorum: "Ben atınca hırs, hadi ya..."

Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol'a eşinden gelen yorum dikkat çekti. Atv ekranlarının sevilen ismi olan başarılı sunucu Esra Erol sile hayatıyla da takdir edilen isimler arasında. Sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman adından söz ettiren Esra Erol Instagram'dan ailesi ile birlikte kar savaşı yaptığı anların fotoğrafını ve videosunu paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Esra'yı eşi Ali Özbir de yorumsuz bırakmadı. İşte o anlar...

13.03.2022 17:08 - Son Güncelleme: 13.03.2022 17:17
Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol’a eşinden gelen bomba yorum: Hadi ya arkadan...

"SEN ATARKEN İYİ BEN ATARKEN HIRS"

Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol'a eşinden yorum gecikmedi.

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Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol’a eşinden bomba yorum: Ben atınca hırs, hadi ya...

Esra Erol Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol’a eşinden gelen bomba yorum: Hadi ya arkadan...

İstanbul'da günlerdir yağan kar en çok çocukları sevindirdi.

Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol’a eşinden gelen bomba yorum: Hadi ya arkadan...

Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol da eşi ve çocukları ile birlikte karın keyfini çıkarttı.

Esra Erol eşi Ali Özbir ve oğulları ile kar savaşında! Stili ile hayran bırakan Esra Erol’a eşinden gelen bomba yorum: Hadi ya arkadan...

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Esra Erol kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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