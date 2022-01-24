MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 24 Ocak 2022 | Sinan Akçıl Müge Anlı canlı yayınında...

''Kocamdan 40 yıllık emeğimi istiyorum'' diyen Şaduman Hanım, eşi ile barışmayacağını, eşinin resmen şeytan olduğunu, maddi dayanağı olmadığından eşinin kahrını çektiğini, şimdi 40 yılın kadınlık emeğini istediğini, köydeyken bile eşine su ısıttığını öyle banyo yaptırdığını, 20 senedir eşi ile kağıt üzerinde evlilikleri olduğunu söyledi. Şaduman Hanım, eşinin kendisini artık istemediğini, zira eşinin işine artık yaramadığını, kendisinin artık istediği bir hayat arkadaşı olduğunu, bir çay içip sohbet etmeye hasret kaldığını anlattı.