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    • Televizyon
    • 24.01.2022 10:44
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    • 24.01.2022 10:45
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 24 Ocak 2022 | Sinan Akçıl Müge Anlı canlı yayınında...

    ''Kocamdan 40 yıllık emeğimi istiyorum'' diyen Şaduman Hanım, eşi ile barışmayacağını, eşinin resmen şeytan olduğunu, maddi dayanağı olmadığından eşinin kahrını çektiğini, şimdi 40 yılın kadınlık emeğini istediğini, köydeyken bile eşine su ısıttığını öyle banyo yaptırdığını, 20 senedir eşi ile kağıt üzerinde evlilikleri olduğunu söylemişti. 40 yıllık evli çift hafta sonu neler yaşadı? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında.

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Müge Anlı canlı yayın izle... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI YOUTUBE İZLE - TIKLA

    ''Kocamdan 40 yıllık emeğimi istiyorum'' diyen Şaduman Hanım, eşi ile barışmayacağını, eşinin resmen şeytan olduğunu, maddi dayanağı olmadığından eşinin kahrını çektiğini, şimdi 40 yılın kadınlık emeğini istediğini, köydeyken bile eşine su ısıttığını öyle banyo yaptırdığını, 20 senedir eşi ile kağıt üzerinde evlilikleri olduğunu söyledi. Şaduman Hanım, eşinin kendisini artık istemediğini, zira eşinin işine artık yaramadığını, kendisinin artık istediği bir hayat arkadaşı olduğunu, bir çay içip sohbet etmeye hasret kaldığını anlattı.

    40 yıllık evli çift hafta sonu neler yaşadı?
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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 24 Ocak 2022 | Sinan Akçıl Müge Anlı canlı yayınında...
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