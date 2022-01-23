Müge Anlı'yı gören dönüp bir daha bakıyor güzelliği ortalığı yıktı geçti dillere destan oldu! Arnavut güzel meğer Hülya Avşar ile...
Müge Anlı'yı gören dönüp bir daha bakıyor güzelliği ortalığı yıktı geçti! İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Arnavut olan Müge Anlı gençlik hali ile sosyal medya gündeminde. Bir dönem Hülya Avşar ile röportaj yapan Müge Anlı'yı görenler bir kez daha hayran kaldı. Geçtiğimiz günlerde Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hastalığını açıklayan Müge Anlı, araya hafta sonu girince takipçileri tarafından epey özleniyor. Sosyal medyada Müge Anlı'nın gençlik halleri kısa sürede gündem oldu. İşte Müge Anlı'nın magazin muhabirliği yaptığı dönemden ortaya çıkan Hülya Avşar'la çok konuşulan o kare...
Müge Anlı'yı gören dönüp bir daha bakıyor... 48 yaşındaki bir çocuk annesi güzelliği ortalığı yıktı geçti, dillere destan oldu! Arnavut güzelin Hülya Avşar ile yıllar önceki karesi sosyal medya gündeminde.
Atv ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen ve dobra kişiliği ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı, hastalığını açıkladı. Kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı.
Müge Anlı programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince ünlü sunucu bu konuda bir yorumda bulundu. Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" ifadelerini kullandı.
İŞTAHSIZLIK VE ZAYIFLAMA
Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini canlı yayın kapanışında söyleyen Müge Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti.