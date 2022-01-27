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Haberler Televizyon Müge Anlı'ya çıkan Hatice Çakır "çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti

Müge Anlı'ya çıkan Hatice Çakır "çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti

Müge Anlı'ya çıkan Hatice Çakır "çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" demişti... Atv canlı yayınına katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, kendisinden 28 yaş küçük emlakçının çay içirerek kendisine samimi davranışlar sergilediğini ve aşık ettiğini, ardından da tüm birikimini ev almak için ona verdiğini söyledi. İddialarını devam ettiren Hatice Çakır'ın emlakçı Nihat Büyüksu hakkında iddiaları milyonları şoke etti. Aynı emlakçı ve çok sayıda mağdur Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Müge Anlı son dakika bilgisini 27 Ocak 2022 Atv canlı yayınında aktardı. Ev sahibi olacakken dert sahibi olan emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti!

27.01.2022 13:44 - Son Güncelleme: 27.01.2022 13:48
Müge Anlı’ya çıkan Hatice Çakır çay içirerek aşık etti, dolandırıldım demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti

Müge Anlı'ya çıkan Hatice Çakır "çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti!

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Müge Anlı’ya çıkan Hatice Çakır çay içirerek aşık etti, dolandırıldım demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti

MÜGE ANLI'YA NİHAT BÜYÜKSU İHBARI YAĞDI!

"Çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" diyen Hatice Çakır'ın ardından mağdurlar sıraya girdi. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, dolandırıcı olduğu ileri sürülen Nihat Büyüksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Müge Anlı’ya çıkan Hatice Çakır çay içirerek aşık etti, dolandırıldım demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akılalmaz olaylar ele alınmaya devam diyor. Programa katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, ev almak için biriktirdiği tüm parasını 31 yaşındaki emlakçıya verdiğini söyledi.

Müge Anlı’ya çıkan Hatice Çakır çay içirerek aşık etti, dolandırıldım demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti

"ÇAY İÇEREREK AŞIK ETTİ"

Nihat ile duygusal bağ kurduğunu ve çay içererek, güzel cümleler kurarak kendisine aşık ettiğini belirten Hatice Çakır, gösterilen 200 bin TL değerindeki evi satın almak amacıyla tüm parasını verdiğini ancak hala ortada bir tapu veya sözleşme olmadığını ifade etti.

Müge Anlı’ya çıkan Hatice Çakır çay içirerek aşık etti, dolandırıldım demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti

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2016 yılında emekli maaşından biriktirdiği ve pazarda kıyafet satarak kazandığı parasıyla Esenyurt'ta yatırım amaçlı ev almak için Nihat Büyüksu'nun emlak dükkanına girmiş.

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