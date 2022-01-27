Müge Anlı'ya çıkan Hatice Çakır "çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti!

"ÇAY İÇEREREK AŞIK ETTİ"

Nihat ile duygusal bağ kurduğunu ve çay içererek, güzel cümleler kurarak kendisine aşık ettiğini belirten Hatice Çakır, gösterilen 200 bin TL değerindeki evi satın almak amacıyla tüm parasını verdiğini ancak hala ortada bir tapu veya sözleşme olmadığını ifade etti.