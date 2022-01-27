Müge Anlı'ya çıkan Hatice Çakır "çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti
Müge Anlı'ya çıkan Hatice Çakır "çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" demişti... Atv canlı yayınına katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, kendisinden 28 yaş küçük emlakçının çay içirerek kendisine samimi davranışlar sergilediğini ve aşık ettiğini, ardından da tüm birikimini ev almak için ona verdiğini söyledi. İddialarını devam ettiren Hatice Çakır'ın emlakçı Nihat Büyüksu hakkında iddiaları milyonları şoke etti. Aynı emlakçı ve çok sayıda mağdur Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Müge Anlı son dakika bilgisini 27 Ocak 2022 Atv canlı yayınında aktardı. Ev sahibi olacakken dert sahibi olan emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti!
27.01.2022 13:44
- Son Güncelleme: 27.01.2022 13:48
Müge Anlı'ya çıkan Hatice Çakır "çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" demişti... Emlakçı mağdurları el ele verdi adliyeye gitti!
MÜGE ANLI'YA NİHAT BÜYÜKSU İHBARI YAĞDI!
"Çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" diyen Hatice Çakır'ın ardından mağdurlar sıraya girdi. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, dolandırıcı olduğu ileri sürülen Nihat Büyüksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi.
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2016 yılında emekli maaşından biriktirdiği ve pazarda kıyafet satarak kazandığı parasıyla Esenyurt'ta yatırım amaçlı ev almak için Nihat Büyüksu'nun emlak dükkanına girmiş.