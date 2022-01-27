Müge Anlı canlı yayınında yumruk şoku! ’Evladım evladın yaşında’ dedi Fahriye Büyükçiçek’ten 23 yaş büyük Hasım’a yumruğu çaktı

Müge Anlı ise Fahriye Büyükçiçek'in evlendiği Hasım beye seslenerek "Ahmet beyin niye boynunu bükük bıraktınız? Gidip isteseydiniz, herşeyi usulüne uygun yapsaydınız" dedi. Kızının geri gelmesi için tekrar çağrıda bulunan baba Ahmet Büyükçiçek ise "Çocuğu kumpasa getirdiler kandırdılar. Kızım böyle olunca eşim kısmi felç geçirdi. Ben onun için ineğimi sattım okusun diye. Evladım beni yere koyup bıraktı" dedi. Müge Anlı ise "Ben size inek alacağım söz" dedi.