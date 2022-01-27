Müge Anlı canlı yayınında yumruk şoku! 'Evladım evladın yaşında' dedi Fahriye Büyükçiçek'ten 23 yaş büyük Hasım'a yumruğu çaktı
Müge Anlı canlı yayınında yumruk şoku! 'Evladım evladın yaşında' diyen Fahriye Büyükçiçek'in dedesi, torunundan 23 yaş büyük Hasım'a yumruğu çaktı... Okumaya diye evden çıkan evlatlarından 2 aydır haber alamayan endişeli aile, Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı Fahriye Büyükçiçek'i buldu ancak herkes hayatının şokunu yaşadı! Üniversite okumak için Konya'dan Kocaeli'ne giden Fahriye Büyükçiçek'in kendisinden 23 yaş büyük Hazım ile evlendiği ortaya çıktı. Kızını okutmak için ineğini satan babanın çaresiz hali ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna katılan Fahriye ve Hasım'ı gören acılı dede, "Ne için evlendin evladımızla" dedi yumruk attı. Yaşanan gerginlik sonrası Müge Anlı da pişkin pişkin gülen ve birçok vukuatı olan Hasım'a tepki gösterdi.
CANLI YAYINDA YUMRUK ŞOKU!
Müge Anlı canlı yayınında yumruk şoku! 'Evladım evladın yaşında' dedi, acılı dede Fahriye Büyükçiçek'ten 23 yaş büyük Hasım'a yumruğu çaktı.
Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören ailesinin beslediği inekleri satarak yurda yerleştirdiği 19 yaşındaki Fahriye Büyükçiçek'ten iki aydır haber alınamıyordu. Ailesi Konya'da yaşayan, üniversite sınavlarını kazanınca Kocaeli'ye gelen 19 yaşındaki Fahriye Büyükçiçek'in ailesi kızlarının kendinden yaşça büyük birisiyle evlendiğini öğrenince soluğu ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı.
DÜN EVLENMİŞLER
Fahriye Büyükçiçek'in Kandıra'da yaşayan 42 yaşındaki Hasım bey ile evlendiklerini öğrenen aile çocuklarının geri dönmesi çağrısında bulundu. Programın sunucu Müge Anlı, Fahriye Büyükçiçek ile Hasım beyin dün itibariyle evlendiklerini söyledi. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Fahriye Büyükçiçek'in daha önce annesine kendisine cinlerin musallat olduğunu söylediğini belirten aile, evlendiği Hasım beyin ise kendilerine 'Kötü adamlar ona musallat oldu, yanıma aldım' dediğini söyledi.
Müge Anlı ise Fahriye Büyükçiçek'in evlendiği Hasım beye seslenerek "Ahmet beyin niye boynunu bükük bıraktınız? Gidip isteseydiniz, herşeyi usulüne uygun yapsaydınız" dedi. Kızının geri gelmesi için tekrar çağrıda bulunan baba Ahmet Büyükçiçek ise "Çocuğu kumpasa getirdiler kandırdılar. Kızım böyle olunca eşim kısmi felç geçirdi. Ben onun için ineğimi sattım okusun diye. Evladım beni yere koyup bıraktı" dedi. Müge Anlı ise "Ben size inek alacağım söz" dedi.
İzleyenlerin ve stüdyoda bulunanların yüreği, acılı baba Ahmet'in feryatlarıyla dağlandı. Rahmi Bey ve Şevki Hoca'nın kızları için yardımda bulunacağını, kızlarıyla ilgili madde kullanımı veya başka bir psikolojik sorunu olup olmadıklarını öğreneceklerini söyleyen Anlı, Fahriye ve Hasım'ı canlı yayında misafir etti.
Taraflar ayrı yerlere oturulurken, bir süre sonra Fahriye stüdyoyu terk etti, Hasım ise pişkin pişkin gülerek herkesi çileden çıkarttı. Ardından Müge Anlı da okuması gereken yaşta Fahriye ile evlendiği için ve birden fazla vukuatı olduğu için Hasım'a tepkisini dile getirdi.