Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 24.01.2022 16:55
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    • 24.01.2022 16:58
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 24 Ocak 2022 | “6 yıllık eşim Hatice, papağınım Paşa’yı da alıp Murat’a kaçtı!”

    Dünürler, Safa ile Rabia’yı affetti mi? Türkiye onları konuşuyor! Batuhan, eşi Ayça ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Bugün yüzleşme vakti! Demet’le yaşayan hatta ondan 1 aylık bebeği olan Ali’nin ilk eşi konuşacak yer yerinden oynayacak! Eşini sosyal medyaya alıştırdı para kazanmaya başlayınca eşi Burcu evi terk etti!  “6 yıllık eşim Hatice, papağınım Paşa’yı da alıp Murat’a kaçtı!” diyen Selahattin Bey’in büyük isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Dünürler, Safa ile Rabia'yı affetti mi? Türkiye onları konuşuyor!


    Batuhan, eşi Ayça ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Bugün yüzleşme vakti!
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 24 Ocak 2022 | “6 yıllık eşim Hatice, papağınım Paşa’yı da alıp Murat’a kaçtı!”
            SON DAKİKA