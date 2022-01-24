Müge Anlı ve Sinan Akçıl'dan canlı yayında sürpriz düet! Müge Anlı'ya şarkı yazan Sinan Akçıl 'Durum Çok Acil'in hikayesini anlattı
Müge Anlı ve Sinan Akçıl'dan canlı yayında sürpriz düet! Atv ekranlarında faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda, "bana şarkı yazılmasını çok isterim" diyen Müge Anlı'ya sürpriz yapan şarkıcı Sinan Akçıl, 'Durum Çok Acil'in hikayesini anlattı. Ardından yayına katılarak sürpriz yapan Akçıl, Müge Anlı'yı ve annesini çok şaşırttı. İşte o anlar...
24.01.2022 11:06
- Son Güncelleme: 24.01.2022 11:45
Programında işlediği konular, yaptığı yorumlar ve açıklamalarla gündemde yer alan Müge Anlı'da bugün sürpriz anlar yaşandı.
Müge Anlı, canlı yayında Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı "Durum Çok Acil" şarkısına ilham olduğunu söyledi.
Gerçek bir Müge Anlı fanı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, Anlı'nın "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlendiğini anlattı.