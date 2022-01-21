Müge Anlı son bölümde kan donduran itiraf! Fethiye’deki çifte cinayette o isim konuştu! Cahit ve Hatice Paslı cinayetinde katil...

"CAHİT'İ YAŞATMAM"

Ali Bey'in "hırsızlıktan dolayı takip ediyorum Cahit benim malımı çaldı" dediğini, hatta kendisinin "gözünle görmediğin şeye nasıl inanıyorsun" dediğini anlattı. Erguş Bey, Ali Bey'in "Cahit'i yaşatmam, bunların cezası kesilmesi lazım" dediğini belirtti.