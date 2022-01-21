Müge Anlı son bölümde kan donduran itiraf! Fethiye'deki çifte cinayette o isim konuştu! Cahit ve Hatice Paslı cinayetinde katil...
Müge Anlı son bölümde kan donduran itiraf! Fethiye'deki çifte cinayette o isim konuştu! Cahit ve Hatice Paslı cinayetinde katil kim? Paslı çifti, yasak aşkı ortaya çıkartacağı için mi susturuldu? Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodular herkesi şaşkına çevirdi, stüdyoda gergin anlar yaşandı. Tüm tarafların katıldığı yayında bugün, Erguş Bey konuştu, kan donduran sözler sonrası gözler o isme çevrildi. İşte 2016 yılında işlenen ve ardından konuşulan yasak ilişkiler ağı ile herkesi şaşkına çeviren Fethiye cinayetinde son durum!
21.01.2022 14:51
- Son Güncelleme: 21.01.2022 15:14
CAHİT VE HATİCE PASLI CİNAYETİNDE KATİL KİM?
Müge Anlı son bölümde kan donduran itiraf! Fethiye'deki çifte cinayette o isim konuştu!
YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARTACAĞI İÇİN Mİ SUSTURULDU?
Müge Anlı'yı çileden çıkaran çifte cinayet ve ardından ifşa olan çarpık ilişkiler ağı!
2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri, şüpheli olarak gösteriliyor.