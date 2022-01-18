Esra Erol'da programına annesini temsilen katılan Tuğçe Dündar, babasının 2017 yılından beri kayıp olduğunu belirterek "Annem ve babamı ben evlendirmedim ancak boşanmaları için ben uğraşıyorum" dedi.

Babası Coşkun Dündar'ın kuralcı olduğunu ve ev halkının bu kurallara uymak zorunda olduğunu dile getiren Tuğçe Hanım, şu ifadeleri kullandı: "2017 yılında üniversite sınavına hazırlanıyordum ve babam tarafından üzerimde bir baskı vardı. '2 senelik kazanırsan seni kesinlikle göndermem, 4 senelik bir bölüm kazanmak zorundasın' diyerek baskı uyguluyordu. Sonra ben o süreçte rahatsızlanınca, babam beni Ordu'da bir hastaneye götürdü.