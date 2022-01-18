Esra Erol'da programına annesini temsilen katılan Tuğçe Dündar, babasının 2017 yılından beri kayıp olduğunu belirterek "Annem ve babamı ben evlendirmedim ancak boşanmaları için ben uğraşıyorum" dedi.
Babası Coşkun Dündar'ın kuralcı olduğunu ve ev halkının bu kurallara uymak zorunda olduğunu dile getiren Tuğçe Hanım, şu ifadeleri kullandı: "2017 yılında üniversite sınavına hazırlanıyordum ve babam tarafından üzerimde bir baskı vardı. '2 senelik kazanırsan seni kesinlikle göndermem, 4 senelik bir bölüm kazanmak zorundasın' diyerek baskı uyguluyordu. Sonra ben o süreçte rahatsızlanınca, babam beni Ordu'da bir hastaneye götürdü.
KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!
Hastaneden sonra eve geldik ve aile içerisinde toplantı gibi bir şey oldu. Bütün ailenin içinde babam 'Senin midende bir kitle var, kötü huylu. Sen mide kanserisin, İstanbul'a hastaneye gitmemiz gerek' dedi. Otorite babamın elinde olduğu için annemin söz hakkı yoktu. Annem 'başka bir doktora da gösterelim' diyemedi bu yüzden. Babam bir hafta içinde beni aldı İstanbul'a götürdü"
İstanbul'da babasıyla ayrı yerlerde kaldığını belirten Tuğçe Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni bir kuzenine bıraktı. O başka kuzenine gitti ancak kim olduğunu bilmiyorum. 'Orada çok erkek var, seni erkeklerin içine sokamam' dedi, beni oraya götürmedi"