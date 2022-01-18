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    • Televizyon
    • 18.01.2022 19:45
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    • 18.01.2022 19:57
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    Esra Erol’da canlı yayında bir ilk! Anne ve babasının boşanması için uğraşan genç kız anlattıklarıyla herkesi şoke etti

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına 23 yaşındaki Tuğçe Dündar’ın anlattıkları damga vurdu. Programa Ordu’da başvuran Tuğçe Hanım, yaşadıklarını anlatarak anne ve babasının boşanmalarını istediğini dile getirdi. Canlı yayına annesini temsilen çıktığını dile getiren genç kız, "Babam Coşkun düğüne gidiyorum diye evden çıktı, Serap'a kaçtı" ifadelerini kullandı. Dündar’ın anlattıkları, Esra Erol dahil izleyicileri şoke etti. İşte detaylar...

    Anne ve babasının boşanması için yardım istedi!

    Esra Erol'da programına annesini temsilen katılan Tuğçe Dündar, babasının 2017 yılından beri kayıp olduğunu belirterek "Annem ve babamı ben evlendirmedim ancak boşanmaları için ben uğraşıyorum" dedi.

    Babası Coşkun Dündar'ın kuralcı olduğunu ve ev halkının bu kurallara uymak zorunda olduğunu dile getiren Tuğçe Hanım, şu ifadeleri kullandı: "2017 yılında üniversite sınavına hazırlanıyordum ve babam tarafından üzerimde bir baskı vardı. '2 senelik kazanırsan seni kesinlikle göndermem, 4 senelik bir bölüm kazanmak zorundasın' diyerek baskı uyguluyordu. Sonra ben o süreçte rahatsızlanınca, babam beni Ordu'da bir hastaneye götürdü.

    KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!
    Hastaneden sonra eve geldik ve aile içerisinde toplantı gibi bir şey oldu. Bütün ailenin içinde babam 'Senin midende bir kitle var, kötü huylu. Sen mide kanserisin, İstanbul'a hastaneye gitmemiz gerek' dedi. Otorite babamın elinde olduğu için annemin söz hakkı yoktu. Annem 'başka bir doktora da gösterelim' diyemedi bu yüzden. Babam bir hafta içinde beni aldı İstanbul'a götürdü"

    İstanbul'da babasıyla ayrı yerlerde kaldığını belirten Tuğçe Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni bir kuzenine bıraktı. O başka kuzenine gitti ancak kim olduğunu bilmiyorum. 'Orada çok erkek var, seni erkeklerin içine sokamam' dedi, beni oraya götürmedi"

        3 ay İstanbul'da kaldıklarını dile getiren Tuğçe Hanım, bu süreçte babasıyla sadece hastane kontrolleri sırasında görüştüğünü sözlerine ekledi. İlerleyen günlerde kanser olmadığının ortaya çıktığını ve rahatsızlığının psikolojik olduğunun anlaşıldığını dile getiren genç kız, "Babam herkese kanser olduğumu söylemeye devam etmiş. Herkesi de uyarmış 'Tuğçe ve annesiyle konuşmayın, kötü etkilenirler' diye. Mahalleli ve babamın patronu, babama hastayım diye maddi yardımda bulunmuş" şeklinde konuştu.

        'BABAM ORTADAN KAYBOLDU'
        Tüm bu yaşananların ardından Ordu'ya döndüklerini dile getiren Tuğçe Hanım, "Ordu'ya döndükten bir hafta sonra babam ortadan kayboldu. 14 Şubat'ta 'Ben düğüne gidiyorum' dedi ve ondan daha haber almadık. Sonra ben babamın sosyal medya hesabında gezinirken bir kadınla konuşmasını gördüm.

        Biz İstanbul'dayken 'Coşkun gel sabaha kadar içelim' diye mesaj atmış. Meğer ben kuzeniyle diye düşünürken kadınlarla görüşüyormuş" dedi.

            Babasının görüştüğü kadınlara ulaşmaya çalışan Tuğçe Hanım, çabaları sonucu Serap Özen adlı kadının yeğenine ulaştığını belirtti.

            Tuğçe Hanım, "Serap Özen'in yeğenine 'Benim karım çok kötü birisi. Beni ve hasta kızımı sokağa attı' diye yalan söylemiş" dedi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da canlı yayında bir ilk! Anne ve babasının boşanması için uğraşan genç kız anlattıklarıyla herkesi şoke etti
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