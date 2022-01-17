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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 17.01.2022 16:26
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    • 17.01.2022 16:40
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 17 Ocak 2022 | Tüyler ürperten iddia: "Eşim bebeğimizi öldürdü, kaçırdığı 2 çocuğumuzu da..."

    "Eşim bebeğimizi öldürdü! Kaçırdığı 2 çocuğumuzu da öldürmesinden korkuyorum!" Bu iddia tüyler ürpertecek! Seval’in herkesi şok edecek büyük itirafı! Ziyattin Bey’in çok konuşulacak son hamlesi! Canlı yayın bitti ortalık karıştı! Eşine mi dönecek yoksa kendine yeni bir hayat mı kuracak? Fatma’nın son kararı! "Eşim Habibe, yeğenim diye evimize getirdiği Zeynep’in babası Süleyman’a kaçtı!" Tuncer Bey’in isyanı! “21 yaşındaki Ayşegül tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldım!” diyen 66 yaşındaki Mehmet Amca’nın isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    "Eşim bebeğimizi öldürdü! Kaçırdığı 2 çocuğumuzu da öldürmesinden korkuyorum!


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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 17 Ocak 2022 | Tüyler ürperten iddia: "Eşim bebeğimizi öldürdü, kaçırdığı 2 çocuğumuzu da..."
            SON DAKİKA