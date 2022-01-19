Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Kaşı kara’ diye sevdiği müstakbel eşi dolandırıcı çıktı! Mehmet Amca 21 yaşında kadın tarafından kandırıldı

66 yaşındaki Mehmet Bey, Kayseri'de Ayşegül Hazer Ataş (21) ile tanıştığını ve evlilik vaadiyle dolandırıldığını dile getirdi.
Mehmet Bey, Ayşegül Hanım ile tanışmasını şöyle anlattı: "Bir gün benim kapımı çaldı, yanında bir çocukla. Benden adres istedi, verdim gitti. Ertesi gün bir daha geldi, 'Adresi kaybettim' dedi. İçeri girmek istedi, yalnız olduğumu yanlış anlaşılacağını söyledim. 'Daha iyi ben de bekarım' dedi, girdi içeri"
Mehmet Bey, "Bugüne kadar niye evlenmedin diye sorduğumda bana 'Benim beynimde ur var o yüzden kimse benimle evlenmiyor' dedi. Benim de astım hastalığım var. Bunu söyleyince 'Evlenelim, birbirimize destek olalım' dedi, ben de kabul ettim"
İlerleyen günlerde yüzük taktığını dile getiren Mehmet Bey, Ayşegül Hanım'a alışveriş yapması için para verdiğini söyledi. Mehmet Bey, Ayşegül Hanım'ın ihtiyaçları için de sık sık para verdiğini dile getirdi.