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    • Televizyon
    • 19.01.2022 19:54
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    • 19.01.2022 20:12
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Kaşı kara’ diye sevdiği müstakbel eşi dolandırıcı çıktı! Mehmet Amca 21 yaşında kadın tarafından kandırıldı

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına 66 yaşındaki Mehmet Bey, Kayseri’de tanıştığı Ayşegül Hazer Ataş (21) tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını dile getirdi. Ayşegül Hanım’ın kendisini Yaren Demir ile tanıttığını ve ‘39 yaşındayım’ dediğini belirten Mehmet Bey, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Ayşegül Hanım’ın ‘Ben hastayım sen de hastasın birbirimize destek olalım’ diyerek kendisini kandırdığını söyleyen Mehmet Amca, programın ilerleyen dakikalarında ise genç kadınla yüzleşti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Kaşı kara’ diye sevdiği müstakbel eşi dolandırıcı çıktı! Mehmet Amca 21 yaşında kadın tarafından kandırıldı

    66 yaşındaki Mehmet Bey, Kayseri'de Ayşegül Hazer Ataş (21) ile tanıştığını ve evlilik vaadiyle dolandırıldığını dile getirdi.

    Mehmet Bey, Ayşegül Hanım ile tanışmasını şöyle anlattı: "Bir gün benim kapımı çaldı, yanında bir çocukla. Benden adres istedi, verdim gitti. Ertesi gün bir daha geldi, 'Adresi kaybettim' dedi. İçeri girmek istedi, yalnız olduğumu yanlış anlaşılacağını söyledim. 'Daha iyi ben de bekarım' dedi, girdi içeri"

    Mehmet Bey, "Bugüne kadar niye evlenmedin diye sorduğumda bana 'Benim beynimde ur var o yüzden kimse benimle evlenmiyor' dedi. Benim de astım hastalığım var. Bunu söyleyince 'Evlenelim, birbirimize destek olalım' dedi, ben de kabul ettim"

    İlerleyen günlerde yüzük taktığını dile getiren Mehmet Bey, Ayşegül Hanım'a alışveriş yapması için para verdiğini söyledi. Mehmet Bey, Ayşegül Hanım'ın ihtiyaçları için de sık sık para verdiğini dile getirdi.

        Ayşegül Hanım'ı 'Kaşı kara' diye sevdiği belirten Mehmet Bey, "Kirası için ayrıca para ödedim. Babaannem öldü, amcam öldü diye ayrı zamanlarda iki kere para istedi. Ancak hepsi yalan çıktı" ifadelerini kullandı.

        AYŞEGÜL HANIM CANLI YAYINDA!
        Mehmet Bey'in açıklamalarının ardından canlı yayına telefonla bağlanan Ayşegül Hanım, bugün savcılığa da başvurduğunu söyledi.

        Resimlerinin de kaldırılmasını istediğini dile getiren Ayşegül Hanım, Mehmet Bey'in iddialarının yalan olduğunu vurguladı.

            Yaren Demir ismini sahte isim olarak kullandığını belirten Ayşegül Hanım, kimseyi dolandırmadığını, Mehmet Bey'in 1300 TL sadece para verdiğini başka kesinlikle para vermediğini, eğer para vermişse ispatlamasını istedi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Kaşı kara’ diye sevdiği müstakbel eşi dolandırıcı çıktı! Mehmet Amca 21 yaşında kadın tarafından kandırıldı
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