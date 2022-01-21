Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 21.01.2022 20:03
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    • 21.01.2022 20:04
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    Aşıklar Esra Erol’da buluştu kayınvalideler canlı yayında kozlarını paylaştı! ‘Karım yemek yapamıyor diye annem boşanmamı istiyor’

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran 21 yaşındaki Safa Kepek, “Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor” diyerek yardım istemişti. Safa Bey, bugünkü canlı yayında eşi Rabia Kepek ile bir araya geldi. Aşıkların kavuştuğu canlı yayına kayınvalideler de görüntülü olarak bağlandı. Safa Bey ile Rabia Hanım’ın anneleri canlı yayında kozlarını paylaştı. İşte o anlar...

    Aşıklar Esra Erol’da buluştu! Kayınvalideler kozlarını paylaştı

    Kahramanmaraş'ta yaşayan 21 yaşındaki Safa Kepek, "Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor" diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

    Ortaokuldan beri âşık olduğu Rabia Kepek ile 2018 yılında evlenen Safa Bey eşiyle birbirlerini çok sevdiğini ama ailelerin sürekli problem çıkardığını ve bu yüzden sorunlar yaşadıklarını Esra Erol'un programında açıklamıştı.

    Eşinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Safa "1,5 aylık bebeğimiz var. Çamaşır yıkayamıyor. Yemek yapamıyor diye annem eşimi istemiyor. Kayınvalidem de karımı ve çocuğumu evine aldı bırakmıyor" demişti.

        Safa Bey'in annesi ise telefonla bağlanarak "Oğlum Rabia'dan ayrılsın ben ona daha iyisini bulurum" şeklinde konuşmuştu.

        AŞIKLAR CANLI YAYINDA BULUŞTU!
        Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında ise Safa Bey ile Rabia Hanım bir araya geldi.

        Aşıkların buluştuğu canlı yayına kayınvalideler de görüntülü olarak bağlandı.
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            Haberler Televizyon Aşıklar Esra Erol’da buluştu kayınvalideler canlı yayında kozlarını paylaştı! ‘Karım yemek yapamıyor diye annem boşanmamı istiyor’
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