Aşıklar Esra Erol’da buluştu kayınvalideler canlı yayında kozlarını paylaştı! ‘Karım yemek yapamıyor diye annem boşanmamı istiyor’

Kahramanmaraş'ta yaşayan 21 yaşındaki Safa Kepek, "Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor" diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.
Ortaokuldan beri âşık olduğu Rabia Kepek ile 2018 yılında evlenen Safa Bey eşiyle birbirlerini çok sevdiğini ama ailelerin sürekli problem çıkardığını ve bu yüzden sorunlar yaşadıklarını Esra Erol'un programında açıklamıştı.
Eşinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Safa "1,5 aylık bebeğimiz var. Çamaşır yıkayamıyor. Yemek yapamıyor diye annem eşimi istemiyor. Kayınvalidem de karımı ve çocuğumu evine aldı bırakmıyor" demişti.