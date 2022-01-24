Eşi ve papağanı ortadan kayboldu! Esra Erol’un kapısını çalan Selahattin Yıldız: ‘Hatice’yi değil Paşa’yı istiyorum’

36 yaşındaki Selahattin Yıldız, "Karım Hatice papağanım Paşa'yı da alıp kaçtı" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

Eşi Hatice Yıldız'ın 2 Haziran'da Murat Güneri'ye kaçtığını dile getiren Selahattin Bey, şöyle konuştu: "Eşim Murat'la internette tanıştı.

Ona kaçtığına eminim çünkü eşim birlikte çalıştığımız restorana çağırıyordu Murat'ı. O da müşteri gibi gelip saatlerce oturuyordu"

Eşine defalarca Murat Güneri'yi sorduğunu ancak Hatice Hanım'ın sürekli sessiz kaldığını belirten Selahattin Bey, "Sadece bir gün Murat'ı sevdiğini söyledi. 'Boşanalım' dedim ancak pandemi girdi araya boşanamadık. Sonra da kaçtı"

6 MUHABBET KUŞU 1 PAPAĞAN'I GÖTÜRDÜ!

Selahattin Bey, "Eşim giderken altı muhabbet kuşu bir de papağanım vardı onları götürdü" dedi.

Papağanını çok sevdiğini dile getiren Selahattin Bey, Esra Erol'un "Eşini mi dönsün istersin papağanının mı?" sorusuna verdiği cevapla da dikkat çekti.

Papağanı Paşa'yı tercih eden Selahattin Bey, "Papağanım dönsün isterim onu canımdan çok seviyorum" dedi.

Canlı yayında boşanmak istediğini dile getiren Selahattin Yıldız, eşine şöyle seslendi: "Hatice neredeysen çık ortaya, gel boşanalım. Bana papağanımı, Paşa'mı getir"