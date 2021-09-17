Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın son günü Mustafa Gültekin yarışıyor. Mustafa Gültekin'in menüsü, aldığı puan ve özel hayatı merak konusu oldu. 5 yarışmacının yarıştığı yemek programında hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Günün sonunda sunucu Zuhal Topal ve diğer 4 yarışmacı yedikleri yemeklere puan verecek. En yüksek puanı alan yarışmacı da haftanın birinci olarak büyük ödülü kazanacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Gültekin menüsü ne, kaç puan aldı?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUSTAFA GÜLTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bugünkü yarışmacısı Mustafa Gültekin 48 yaşındadır.
Toptancılık yapan Gültekin programda iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Her kadının yemek yapabildiğini ifade eden tecrübeli yarışmacı; "Elinin lezzetini ayarlamayıp sevgisini katmıyorsa o olmaz" sözleriyle beklentisini yüksek tuttuğunu belirtti.
MUSTAFA GÜLTEKİN'İN MENÜSÜ NE, KAÇ PUAN ALDI?
Mustafa Gültekin'in aldığı puan yarışmanın sonunda belli olacak. Diğer yarışmacıların verdikleri puan ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.