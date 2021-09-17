Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın son günü Mustafa Gültekin yarışıyor. Mustafa Gültekin'in menüsü, aldığı puan ve özel hayatı merak konusu oldu. 5 yarışmacının yarıştığı yemek programında hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Günün sonunda sunucu Zuhal Topal ve diğer 4 yarışmacı yedikleri yemeklere puan verecek. En yüksek puanı alan yarışmacı da haftanın birinci olarak büyük ödülü kazanacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Gültekin menüsü ne, kaç puan aldı?