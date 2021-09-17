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    • 17.09.2021 18:36
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    • 17.09.2021 18:37
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Yemekteyiz puan durumu! Büyük ödül 15 bin TL...

    17 Eylül Cuma Yemekteyiz puan durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün 15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim merak ediliyor. 5 yarışmacının yarıştığı programda bugün bir kişi 15 bin TL'yi alacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte son dakika 17 Eylül Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın sonuna gelindi. Bugün kazanan yarışmacı belli olacak. Büyük ödül 15 bin TL olarak açıklandı. Hafta içi her gün bir yarışmacının mutfaktaki marifetlerini sergileyip haftanın en yüksek puanını almaya çalıştığı programda kazanan isim merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 17 Eylül Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

    Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi ve 15 bin TL'yi kazanan isim henüz açıklanmadı.

    İşte hafta boyunca verilen puanlar;

    ÖZLEM ÇELİK KAÇ PUAN ALDI?

    Oğulcan: 4

    Zübeyde: 5

    Büşra: 4

    Mustafa: 4

    OĞULCAN YILDIZ KAÇ PUAN ALDI?

    Özlem Çelik: 1

    Zübeyde Kırkdeveli: 2

    Büşra Yıldız: 1

    Mustafa Gültekin: 3

    Zuhal Topal : 1

    ZÜBEYDE KIRKDEVELİ KAÇ PUAN ALDI?

    Özlem Hanım: 4

    Oğulcan Bey: 5

    Mustafa Bey: 3

    Büşra Hanım: 3

    BÜŞRA KAÇ PUAN ALDI?

    Zübeyde Hanım: 1

    Oğulcan Bey: 3

    Özlem Hanım: 2

    Mustafa Bey: 2

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    Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? 17 Eylül Cuma Yemekteyiz puan durumu! Büyük ödül 15 bin TL...
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