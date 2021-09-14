Oğulcan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğulcan menüsü ne, kaç puan aldı? 14 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

Özlem Hanım'a diğer yarışmacıların 13 Eylül Pazartesi günü verdiği puanlar şöyleydi;

Oğulcan: 4

Zübeyde: 5

Büşra: 4

Mustafa: 4

YEMEKTEYİZ OĞULCAN YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2. bölüm yarışmacısı Oğulcan Yıldız oldu. Yıldız 2 yıldır evli ve 1 çocuk babasıdır. Satış temsilcisi olarak çalışan Oğulcan Bey'in Instagram hesabı da @elif.ogulcan'dır.

Eşi Elif Yıldız aşırı kıskançlık gösterdiğinden Oğulcan Bey'e programa çıktığında kendi fotoğrafını bastırdığı tişört giydirmiştir.

Genç kadın, çektiği videolar ve Tiktok görüntüleriyle de oldukça popüler. Aras Alp'e annelik yapıyor.