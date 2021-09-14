Oğulcan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğulcan menüsü ne, kaç puan aldı? 14 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümüyle devam ediyor. Haftanın 5 günün yayınlanan programda bugün Oğulcan Yıldız menüsüyle puan almaya çalışıyor. Bir önceki gün Özlem Hanım mutfaktaki hünerlerini sergilemişti. Peki bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Oğulcan kaç puan aldı? Yemekteyiz Oğulcan Yıldız Oğulcan kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı var mı?? İşte 14 Eylül puan durumu ve Oğulcan Yıldız hakkında merak edilenler...
14 EYLÜL 2021 SALI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU
Oğulcan Bey'e diğer yarışmacıların verdiği puanlar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir;
Özlem Çelik: 1
Zübeyde Kırkdeveli: 2
Büşra Yıldız: 1
Mustafa Gültekin: 3
Zuhal Topal : 1
Özlem Hanım'a diğer yarışmacıların 13 Eylül Pazartesi günü verdiği puanlar şöyleydi;
Oğulcan: 4
Zübeyde: 5
Büşra: 4
Mustafa: 4
YEMEKTEYİZ OĞULCAN YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2. bölüm yarışmacısı Oğulcan Yıldız oldu. Yıldız 2 yıldır evli ve 1 çocuk babasıdır. Satış temsilcisi olarak çalışan Oğulcan Bey'in Instagram hesabı da @elif.ogulcan'dır.
Eşi Elif Yıldız aşırı kıskançlık gösterdiğinden Oğulcan Bey'e programa çıktığında kendi fotoğrafını bastırdığı tişört giydirmiştir.
Genç kadın, çektiği videolar ve Tiktok görüntüleriyle de oldukça popüler. Aras Alp'e annelik yapıyor.