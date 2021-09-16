Yemekteyiz Büşra Yıldız'ın menüsü ne, kaç puan aldı? Büşra Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugünkü yarışmacısı belli oldu. Programın en genç yarışmacısı Büşra bugün 5 çeşit yemek yaparak en yüksek puanı almaya çalışacak. Mutfaktaki tüm hünerlerini sergileyen Büşra Yıldız haftanın birincisi olabilecek mi? Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla TV ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programında bugün Büşra Yıldız merak edildi. Peki Büşra Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Yemekteyiz Büşra Yıldız'ın menüsü ne, kaç puan aldı?
BÜŞRA YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacısı Büşra Yıldız 29 yaşındadır. Güzel yarışmacı ön lisans eğitiminde halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü tamamladı. 9 aylık evilidir. Eşinin adı Ufuk'dır. Büşra Yıldız'ın Instagram hesabı ise @busrayildizz9'dur.
YEMEKTEYİZ BÜŞRA YILDIZ'IN MENÜSÜ NE, KAÇ PUAN ALDI?
Büşra Yıldız'ın menüsü ve aldığı puan açıklandığında haberimizde yer verilecektir.