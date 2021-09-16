Yemekteyiz Büşra Yıldız'ın menüsü ne, kaç puan aldı? Büşra Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugünkü yarışmacısı belli oldu. Programın en genç yarışmacısı Büşra bugün 5 çeşit yemek yaparak en yüksek puanı almaya çalışacak. Mutfaktaki tüm hünerlerini sergileyen Büşra Yıldız haftanın birincisi olabilecek mi? Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla TV ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programında bugün Büşra Yıldız merak edildi. Peki Büşra Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Yemekteyiz Büşra Yıldız'ın menüsü ne, kaç puan aldı?