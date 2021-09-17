Zahide Yetiş gözyaşlarını tutamadı stüdyoyu terk etti! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane bugün duygusal anlara sahne oldu

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.

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Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, hafta içi her gün saat 14.00'te Atv'de!