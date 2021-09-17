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    • Magazin
    • 17.09.2021 16:49
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    • 17.09.2021 17:04
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    Zahide Yetiş gözyaşlarını tutamadı stüdyoyu terk etti! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane bugün duygusal anlara sahne oldu

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında bugün duygusal anlar yaşandı. Hafta içi her gün saat 14.00’te izleyici ile buluşan atv’nin sevilen programı “Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane”de final gününün yarışanları Bestem - Cihan çiftiydi. 4 aylık hamileyken bebekleri kaybeden çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çiftin sözleri üzerine Zahide Yetiş gözyaşlarını tutamadı stüdyoyu terk etti!

    Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"de final gününün yarışanları Bestem - Cihan çiftiydi. 4 aylık hamileyken bebekleri kaybeden çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çift, stüdyoya duygusal anlar yaşattı.

    STÜDYOYU TERK ETTİ

    Annelik duygusunu tadamadığını söyleyen Bestem'in yaşadıkları stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Çift bebeklerinin kalp atışlarını duyduklarını, cinsiyetinin kız olacağını bildiklerini ve ona bir sürü kıyafet aldıklarını anlattı.

    4 aylık hamileyken bebeğini kaybettikten sonra depresyona giren Bestem, saçlarını kısacık kestirdiğini sonrasında pişman olduğunu, kocası Cihan'ın ona destek olmak için kendi saçlarını da kestirdiğini anlattı.

        Zahide Yetiş, anlatılanlar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyoyu terk etti. Çiftin rakipleri ise ellerinde kırmızı kalpli balonlarla Bestem'e moral verdiler.

        Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.

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        Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, hafta içi her gün saat 14.00'te Atv'de!

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