Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem menüsü ne, kaç puan aldı? Yemekteyiz Özlem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün TV8 kanalında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yarışmacılarından Özlem Çelik izleyicilerin bir hayli ilgisini çekti. Yeni sezona bomba gibi başlayan yemek yarışma programının yarışmacılarından Özlem Hanım bugünkü menüsüyle rakiplerinden yüksek puan almaya çalışacak. Rakiplerinin yanı sıra programın sunucusu Zuhal Topal'dan da en yüksek puanı almaya çalışacak olan Özlem Hanım hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Yemekteyiz Özlem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem menüsü ne, kaç puan aldı?
YEMEKTEYİZ ÖZLEM ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yemekteyiz programının yeni sezonunda en genç yarışmacılardan biri olarak dikkat çeken Özlem Çelik 37 yaşında, 14 yıllık evli ve 1 çocuk annesidir.
Sosyal medyada yemek konusunda hünerlerini sergilediği bir sayfası var ve burada takipçilerine birbirinden leziz tarifler sunuyor.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZLEM'İN MENÜSÜ NE, KAÇ PUAN ALDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yarışmacılardan 2.5 saatte 5 çeşit yemek yapması isteniyor. 15 bin lirayı kazanmak isteyen yarışmacılar 5 çeşit yemeği kısa sürede en güzel şekilde yapıp diğer rakiplerine beğendirmeye çalışıyor. Özelm Hanım'ın menüsünde ana yemeğin yanı sıra mercimek çorbası ve tatlı olarak da şeker pare vardı.
Özlem Hanım'a diğer yarışmacıların verdiği puanlar şöyle;
Oğulcan: 4
Zübeyde: 5
Büşra: 4