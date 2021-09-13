Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem menüsü ne, kaç puan aldı? Yemekteyiz Özlem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün TV8 kanalında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yarışmacılarından Özlem Çelik izleyicilerin bir hayli ilgisini çekti. Yeni sezona bomba gibi başlayan yemek yarışma programının yarışmacılarından Özlem Hanım bugünkü menüsüyle rakiplerinden yüksek puan almaya çalışacak. Rakiplerinin yanı sıra programın sunucusu Zuhal Topal'dan da en yüksek puanı almaya çalışacak olan Özlem Hanım hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Yemekteyiz Özlem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem menüsü ne, kaç puan aldı?