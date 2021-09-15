Yemek yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün Zübeyde Kırkdeveli yarışacak. Zübeyde Hanım'ın bugünkü menüsü ve kaç puan aldığı merak ediliyor. Ayrıca özel hayatı da araştırılıyor. Bugünkü bölümde Zübeyde Hanım gözyaşlarına boğuldu. Diğer yarışmacıların üzerine çok gelmesi nedeniyle ve yaşadığı stres yüzünden Zübeyde Hanım kendini tutamayarak ağladı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zübeyde Kırkdeveli kimdir, kaç yaşında nereli? Zübeyde Kırkdeveli menüsü ne, kaç puan aldı?