Yemek yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün Zübeyde Kırkdeveli yarışacak. Zübeyde Hanım'ın bugünkü menüsü ve kaç puan aldığı merak ediliyor. Ayrıca özel hayatı da araştırılıyor. Bugünkü bölümde Zübeyde Hanım gözyaşlarına boğuldu. Diğer yarışmacıların üzerine çok gelmesi nedeniyle ve yaşadığı stres yüzünden Zübeyde Hanım kendini tutamayarak ağladı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zübeyde Kırkdeveli kimdir, kaç yaşında nereli? Zübeyde Kırkdeveli menüsü ne, kaç puan aldı?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZÜBEYDE KIRIKDEVELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Reklamcılıktan emekli olan Zübeyde Kırkdeveli 16 yıldır bekardır. Bekar oldığınu üzerine basa basa söylemek istediğini belirten Zübeyde Hanım evinde dört vantilatör ile yaşıyor.
İstanbul doğumlu olan Zübeyde Hanım 56 yaşındadır. Yarışmada kısmetinin açılabileceği yönündeki sözleri karşılığında Zuhal Topal kahkahaya boğuldu. Oğulcan Bey'i mutfağa almayacağını söyleyen Zübeyde Hanım yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyedi.
Zübeyde Kırkdeveli'nin Instagram hesabı: @zbyde_40develi
ZÜBEYDE HANIM'IN MENÜSÜ NE, KAÇ PUAN ALDI?
Yemekteyiz'in bugünkü menüsü henüz belli olmadı. Ayrıca günün puan durumu açıklandığında haberimizde yer verilecektir.