Esra Erol’da Aydoğdu çifti karşı karşıya geldi! 23 yıllık evliliğin sonu getiren olayın detayları ortaya çıktı

İsmail Aydoğdu, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılarak 23 yıllık eşi Dürdane Aydoğdu'nun 'Hastaneye gidiyorum' dediğini ve kızını da alarak Satul Altundal adlı şahsa kaçtığını dile getirmişti.
6 Ağustos günü evi terk eden eşi Dürdane Aydoğdu'ya seslenen İsmail Bey, "Ben boşanmak istiyorum. Yeter ki bana kızımı versin" ifadelerini kullanmıştı.
Dürdane Aydoğdu, Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programın bugünkü canlı yayınına görüntülü olarak bağlanarak eşi İsmail Bey ile yüzleşti.
Yüzleşme sırasında stüdyoda tansiyon yükselirken Dürdane Hanım, Satul Altundal adlı şahsın yanında olduğunu kabul etti.