Esra Erol’da Aydoğdu çifti karşı karşıya geldi! 23 yıllık evliliğin sonu getiren olayın detayları ortaya çıktı

"YENGEM DE AYNI KİŞİNİN AKRABASINA KAÇTI"

Satul Altundal'la ilgili ilginç bir bilgiyi açıklayan İsmail Aydoğdu, "Daha önce benim yengem de bu adamın yakın bir akrabasına kaçtı. Zaten, eşimin daha önce konuştuğu kişi de Satul Altundal'dı. Yıllar sonra bizi yine aynı noktaya getirdi" dedi. Karısının kaçtığı kişinin kimliğini Dürdane Aydoğdu'nun kardeşlerinden öğrendiğini açıklayan İsmail Aydoğdu, kendisine bilgi veren eşinin kardeşlerinin çok rahat olduğunu vurguladı.