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    • 17.09.2021 19:37
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    • 17.09.2021 19:45
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    Esra Erol’da Aydoğdu çifti karşı karşıya geldi! 23 yıllık evliliğin sonu getiren olayın detayları ortaya çıktı

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Aydoğdu çifti damga vurdu. İsmail Aydoğdu, 23 yıllık eşi Dürdane Aydoğdu’nun kızını da alarak Satul Altundal adlı şahsa kaçtığını dile getirdi. Esra Erol ve ekibinden yarım isteyen İsmail Bey, bugünkü canlı yayında eşi Dürdane Aydoğdu ile yüzleşti. Aydoğdu çiftinin yüzleşme anında ise stüdyoda tansiyon yükseldi. İşte detaylar...

    Esra Erol’da Aydoğdu çifti karşı karşıya geldi! 23 yıllık evliliğin sonu getiren olayın detayları ortaya çıktı

    İsmail Aydoğdu, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılarak 23 yıllık eşi Dürdane Aydoğdu'nun 'Hastaneye gidiyorum' dediğini ve kızını da alarak Satul Altundal adlı şahsa kaçtığını dile getirmişti.

    6 Ağustos günü evi terk eden eşi Dürdane Aydoğdu'ya seslenen İsmail Bey, "Ben boşanmak istiyorum. Yeter ki bana kızımı versin" ifadelerini kullanmıştı.

    Dürdane Aydoğdu, Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programın bugünkü canlı yayınına görüntülü olarak bağlanarak eşi İsmail Bey ile yüzleşti.

    Yüzleşme sırasında stüdyoda tansiyon yükselirken Dürdane Hanım, Satul Altundal adlı şahsın yanında olduğunu kabul etti.

        Dürdane Hanım, "Satul Altundal ile 3,5 sene önce doktorda tanıştık. Telefonlarımı aldık, arada arkadaşça konuştuk. Uygunsuz bir şey yaşanmadı. Bir insan 23 yıllık yuvasını yıkar mı? Eşim, paraları kumara içkiye yatırıyordu. Faturalar yatırılmıyordu"

        Satul Bey'e kaçtığı için suçlu olduğunu dile getiren Dürdane Hanım, "23 senedir benim arkamda kimse yoktu. Boşanmak istiyordum 'seni öldürür, gömerim' diyordu. Maaşını hep dışarda harcadı. Ben çaresiz kaldım, çıktım geldim"

        Dürdane Hanım, Esra Erol'un "23 ve 29 yaşında iki reşit çocuğun var. Onlarla yeni bir hayat kurabilirdin" sözleri üzerine ise "Yaşananlar orada göründüğü gibi değil. Tehdit ediyordu, öldürecekti. Bu yüzden kaçtım" dedi.

            İsmail Bey ise Dürdane Hanım'ın yalan söylediğimi belirterek "Benim kızımı ver sonra nereye gidersen git" ifadelerini kullandı.

            NE OLMUŞTU?
            6 Ağustos günü evi terk eden eşi Dürdane Aydoğdu'ya çağrı yapan İsmail Aydoğdu, kızına kavuşmak istediğini söyledi. Eşinin, kızını da alarak evden kaçtığını söyleyen İsmail Bey, "Ben boşanmak istiyorum. Yeter ki bana kızımı versin" diye konuştu. Ağustos ayından beri kızının sesini duymadığının altını çizen Aydoğdu, kızını annesine ve gittiği kişiye bırakmak istemediğini anlattı.

            Karısının, Satul Altundal isimli bir kişiye kaçtığını dile getiren Aydoğdu, "Dürdane daha önce de evden kaçtı. İlk seferinde karımı sevdiğim için affettim. Biraz da çocuklarımı düşündüm ama artık son kararım boşanmak. Onu affetmiyorum" sözlerini kullandı. Sosyal medyayla arasının iyi olduğunu söyleyen Aydoğdu, eşinin de sosyal medyayı çok sık kullandığını söyledi.

                "YENGEM DE AYNI KİŞİNİN AKRABASINA KAÇTI"
                Satul Altundal'la ilgili ilginç bir bilgiyi açıklayan İsmail Aydoğdu, "Daha önce benim yengem de bu adamın yakın bir akrabasına kaçtı. Zaten, eşimin daha önce konuştuğu kişi de Satul Altundal'dı. Yıllar sonra bizi yine aynı noktaya getirdi" dedi. Karısının kaçtığı kişinin kimliğini Dürdane Aydoğdu'nun kardeşlerinden öğrendiğini açıklayan İsmail Aydoğdu, kendisine bilgi veren eşinin kardeşlerinin çok rahat olduğunu vurguladı.

                Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan "İsmini vermek istemeyen bir izleyici", Satul Altundal'ın Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Armutlu köyünde yaşadığını açıkladı. İzleyici, "Satul çok iyi bir insan. Bunu nasıl yaptığına anlam veremedim. İki ay önce traktör kazasında eşini kaybetti. Gayet iyi bir evliliği vardı" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Televizyon Esra Erol’da Aydoğdu çifti karşı karşıya geldi! 23 yıllık evliliğin sonu getiren olayın detayları ortaya çıktı
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