Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 13.09.2021 10:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2021 10:25
    ABONE OL

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE BUGÜN (13 EYLÜL 2021) ATV LİNKİ YOUTUBE | Eşyaları dere kenarında bulunmuştu! Ahmet Çetin bulundu mu?

    Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Arkadaşının yanından kayboldu kıyafetleri dere kenarında bulundu. Kafa karıştıran açıklamalar! O sabah ne oldu, eşyaları kim attı? Hatırlamıyor mu yoksa gizliyor mu? Oto yedek parça işinde çalışan Eylül 4 Cumartesi günü evden çıkmış ve birdaha geri dönmemişti. Acılı baba, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Günlerdir kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'le ilgili sıcak gelişme! Hatay'daki iki kardeş Hüseyin - Mehmet Şen'i kim öldürdü? Kan revan içindeki ev, dinmeyen acı, bitmeyen şüphe! İddiaların odağındaki bakıcı neler söyledi? Markette işlenen çifte cinayet! Çelişkiler iddialar, ipuçları. Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ın katili kim, neden öldürdü? Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında.

    Müge Anlı’da bugün | ATV CANLI YAYIN

    Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv canlı yayını ve Müge Anlı son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Arkadaşının yanından kayboldu kıyafetleri dere kenarında bulundu. Kafa karıştıran açıklamalar! O sabah ne oldu, eşyaları kim attı? Hatırlamıyor mu yoksa gizliyor mu?

    Oto yedek parça işinde çalışan Ahmet Çetin, 4 Eylül Cumartesi günü evden çıkmış ve birdaha geri dönmemişti. Acılı baba, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

        Günlerdir kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'le ilgili sıcak gelişme! Son dakika haberine göre; Ahmet Çetin Boğaz'da ölü olarak bulundu.

        4 Eylül tarihinden beri kendisinden haber alınmayan Ahmet Çetin'in (24) akrabaları Küçükçekmece'de polise giderek kayıp başvurunda bulunmuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

        Ekiplerin çalışmalarıyla, Çetin'in eşyaları Küçükçekmece'deki Hasanoğlu Deresi'nde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

        ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
        Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken, Ahmet Çetin'i son gören kişi olduğu öğrenilen Murat K. isimli arkadaşı bir televizyon programına bağlanarak olayla ilgili açıklamada bulundu. Murat K.'nin açıklamalarını çelişkili bulan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.


        İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

        Burada sorguya alınan Murat K., Ahmet Çetin ile alkol aldıklarını, arkadaşının bir anda üzerini çıkarıp dereye atladığını iddia etti. Murat K.'nin ifadesinin devamında, ailesinin ne tepki vereceğini bilmediği için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

            Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, eldeki bilgilerin ve ifadelerin incelenmesi, olayla ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucu Ahmet Çetin'in dereye kendi isteği ile atladığını tespit etti.

            Olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

            Hatay'daki iki kardeş Hüseyin - Mehmet Şen'i kim öldürdü? Kan revan içindeki ev, dinmeyen acı, bitmeyen şüphe! İddiaların odağındaki bakıcı neler söyledi?

            Markette işlenen çifte cinayet! Çelişkiler iddialar, ipuçları. Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ın katili kim, neden öldürdü?
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yola çıkacaklar dikkat! Yüzde 53 oldu
            Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE BUGÜN (13 EYLÜL 2021) ATV LİNKİ YOUTUBE | Eşyaları dere kenarında bulunmuştu! Ahmet Çetin bulundu mu?
                SON DAKİKA