ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE BUGÜN (13 EYLÜL 2021) ATV LİNKİ YOUTUBE | Eşyaları dere kenarında bulunmuştu! Ahmet Çetin bulundu mu?

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv canlı yayını ve Müge Anlı son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Arkadaşının yanından kayboldu kıyafetleri dere kenarında bulundu. Kafa karıştıran açıklamalar! O sabah ne oldu, eşyaları kim attı? Hatırlamıyor mu yoksa gizliyor mu?
Oto yedek parça işinde çalışan Ahmet Çetin, 4 Eylül Cumartesi günü evden çıkmış ve birdaha geri dönmemişti. Acılı baba, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.