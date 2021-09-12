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Haberler Magazin Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvalidesi ve oğluyla kamera karşısına geçti! Tatil pozlarıyla beğeni alan Zahide'ye bakın!

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvalidesi ve oğluyla kamera karşısına geçti! Tatil pozlarıyla beğeni alan Zahide'ye bakın!

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvaalidesi ve oğlu Aras ile kamera karşısına geçti! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programıyla ATV ekranlarında sevenleri ile buluşan başarılı sunucu, fırsat buldukça alesi ile birlikte Kuşadası'na gidiyor. Son olarak Davutlar'dan paylaşımda bulunan Zahide Yetiş'in kayınvalidesi ve oğlu kısa sürede sosyal medya gündemine yerleşti. İşte Zahide Yetiş'in ailesi...

12.09.2021 14:50 - Son Güncelleme: 12.09.2021 14:50
Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvalidesi ve oğluyla kamera karşısına geçti! Tatil pozlarıyla beğeni alan Zahide’ye bakın!

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvalidesi ve oğluyla kamera karşısına geçti! Tatil pozlarıyla beğeni alan Zahide'ye bakın, doğallığı ile beğeni üstüne beğeni aldı.

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Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvalidesi ve oğluyla kamera karşısına geçti! Tatil pozlarıyla beğeni alan Zahide’ye bakın!

Hasret bitti, Zahide Yetiş Atv ekranlarında sevenleriyle hafta içi her gün yeniden buluşuyor. Fırsat buldukça ailesi ile birlikte Kuşadası'na giden Zahide Yetiş'in Instagram paylaşımları dikkat çekiyor.

Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvalidesi ve oğluyla kamera karşısına geçti! Tatil pozlarıyla beğeni alan Zahide’ye bakın!

Son olarak kayınvalidesi ve oğlu Aras'la kamera karşısına geçen Zahide Yetiş'in eşinin annesine karşı samimi tavırları ve doğallığı övgü aldı.

Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvalidesi ve oğluyla kamera karşısına geçti! Tatil pozlarıyla beğeni alan Zahide’ye bakın!

İşte Zahide Yetiş'in ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvalidesi ve oğluyla kamera karşısına geçti! Tatil pozlarıyla beğeni alan Zahide’ye bakın!

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