Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvalidesi ve oğluyla kamera karşısına geçti! Tatil pozlarıyla beğeni alan Zahide'ye bakın!
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş kayınvaalidesi ve oğlu Aras ile kamera karşısına geçti! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programıyla ATV ekranlarında sevenleri ile buluşan başarılı sunucu, fırsat buldukça alesi ile birlikte Kuşadası'na gidiyor. Son olarak Davutlar'dan paylaşımda bulunan Zahide Yetiş'in kayınvalidesi ve oğlu kısa sürede sosyal medya gündemine yerleşti. İşte Zahide Yetiş'in ailesi...
12.09.2021 14:50
- Son Güncelleme: 12.09.2021 14:50