Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 13 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kapan isim…

CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU? KİM ELENDİ?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da birinci ve elenen isim bugün açıklandı. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi yine "Yağnur" oldu. Haftanın elenen gelin adayı da "Büşra" oldu.

YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

Arnavut göçmeni olan Yağnur İşçiler 12 yıllık evlidir. Başarılı yarışmacının 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu her seferinde dile getiren İşçiler rakiplerini ürkütmeyi başardı. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.