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    • 13.09.2021 14:17
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    • 13.09.2021 14:17
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    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 13 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kapan isim…

    Gündüz kuşağı izleyicileri gündemde sıklıkla Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D’de Demet Akalın’ın sunuculuğu ile hafta içi her gün ekrana gelen fenomen yarışmada haftanın ilk gününde neler yaşandığı merak konusu oldu. Bugün izlemeyi kaçıranlar yarışmacılar günün yemeğini hangi yarışmacının daha iyi yaparak çeyrek altını kaptığını merak ediyor. 13 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Gelinim Mutfakta puan durumu…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 13 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve keyifle izlenen yemek yarışmasında yine rekabet fazlaydı. Peki günün en güzel yemeğini yaparak rakiplerini eleyen ve birinciliği kapan yarışmacı kim oldu? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

    GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL PUAN DURUMU

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Yağnur:

    Hazal:

    Yaren:

    Aslıhan:

    GELİNİM MUTFAKTA HAZAL KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Hazal evli ve 2 çocuk sahibi. 1 kız ve 1 erkek çocuğu olan genç yarışmacı Kayınvalidesi Bedriye Hanım ile programa dahil oldu.

    Bedriye Hanım programın ilk gününde ''Gelini aldım, altınları almaya geldim'' diyerek iddialı olduğunu ifade etti. Özellikle gelin yarışmacılardan güçlü bir rakip olarak görülen Yağnur'u eleyeceğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

        CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU? KİM ELENDİ?

        Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da birinci ve elenen isim bugün açıklandı. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi yine "Yağnur" oldu. Haftanın elenen gelin adayı da "Büşra" oldu.

        YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

        Arnavut göçmeni olan Yağnur İşçiler 12 yıllık evlidir. Başarılı yarışmacının 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu her seferinde dile getiren İşçiler rakiplerini ürkütmeyi başardı. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.
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