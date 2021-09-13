Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 13 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kapan isim…

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 13 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve keyifle izlenen yemek yarışmasında yine rekabet fazlaydı. Peki günün en güzel yemeğini yaparak rakiplerini eleyen ve birinciliği kapan yarışmacı kim oldu? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?
GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL PUAN DURUMU
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Yağnur:
Hazal:
Yaren:
Aslıhan:
GELİNİM MUTFAKTA HAZAL KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Hazal evli ve 2 çocuk sahibi. 1 kız ve 1 erkek çocuğu olan genç yarışmacı Kayınvalidesi Bedriye Hanım ile programa dahil oldu.
Bedriye Hanım programın ilk gününde ''Gelini aldım, altınları almaya geldim'' diyerek iddialı olduğunu ifade etti. Özellikle gelin yarışmacılardan güçlü bir rakip olarak görülen Yağnur'u eleyeceğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.