Yeni sezon dizileri yayın tarihleri 2021: Sadakatsiz, EDHO, Tozkoparan İskender, Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlayacak?

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi başarılı isimlerin rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezonuyla ekranlara döneceği tarih araştırılıyor. Dizinin sezon finali sonrası yeni sezon çekimleri hali hazırda devam ediyor. Dizinin 2. sezonuyla beraber Eylül ayında ekranlara geri döneceği düşünülüyor. Kesin tarih duyurulduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi takipçileri tarafından da EDHO diye bilinen ATV'nin fenomen dizisi nefes kesen sezon filnalinin ardından yeni sezona hızlı bir giriş yapacak. EDHO'nun yeni sezon bölümlerinin Eylül ayında başlayacağı duyuruldu. Dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde dizinin takipçilerine müjdeyi duyurmuştu.