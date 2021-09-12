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    • 12.09.2021 15:44
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    • 12.09.2021 15:47
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    Yeni sezon dizileri yayın tarihleri 2021: Sadakatsiz, EDHO, Tozkoparan İskender, Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Sadakatsiz, EDHO, Tozkoparan İskender, Kırmızı Oda ve daha bir çok dizinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Televizyon dizilerinin yeni sezon yayın tarihleri belli olmaya başladı. Diziseverler sıkı takipçisi oldukları dizilerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Kanal D'nin Sadakatsiz'i ATV'nin EDHO'su, TV8'in Kırmızı Oda'sı TRT 1'in Tozkoparan İskender'i yeni sezon tarihleriyle haberimizde yer alıyor. Tatilden dönen dizilerin neredyse hepsine yeni oyuncular dahil oldu. Peki Sadakatsiz, EDHO, Tozkoparan İskender, Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Yeni sezon dizileri yayın tarihleri 2021 ve diğer detaylar...

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz, EDHO, Tozkoparan İskender, Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Ekranların sevilen dizileri aranın ardından yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Cansu Dere'nin başrolde olduğu Sadakatsiz, Oktay Kaynarca'nın yer aldığı EDHO, Binnur Kaya'nın başrol oynadığı Kırmızı oda ve küçük oyuncu Çağan Efe Ak'ın mükemmel performans sergilediği Tozkoparan İskender... Tatile giren tüm dizilerin yeni sezon tarihleri duyurulmaya başladı. Dizikolikler takip ettikleri dizilerin yeni sezona ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sadakatsiz, EDHO, Tozkoparan İskender, Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. İşte Yeni sezon dizileri yayın tarihleri 2021...

    SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi başarılı isimlerin rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezonuyla ekranlara döneceği tarih araştırılıyor. Dizinin sezon finali sonrası yeni sezon çekimleri hali hazırda devam ediyor. Dizinin 2. sezonuyla beraber Eylül ayında ekranlara geri döneceği düşünülüyor. Kesin tarih duyurulduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

    EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi takipçileri tarafından da EDHO diye bilinen ATV'nin fenomen dizisi nefes kesen sezon filnalinin ardından yeni sezona hızlı bir giriş yapacak. EDHO'nun yeni sezon bölümlerinin Eylül ayında başlayacağı duyuruldu. Dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde dizinin takipçilerine müjdeyi duyurmuştu.

    TOZKOPARAN İSKENDER YENİ SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    5 Haziran Cumartesi 26. bölümü ile sezon finali yapan Tozkoparan İskender dizisinin Eylül ayında yeni sezon bölümlerinin yayınlanması bekleniyor. Yeni sezon tarihi netleştiğinde ilk öğrenen olmak için haberimizi takip ediniz.

        KIRMIZI ODA YENİ SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        TV8'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı ilk günden beri kadrosunda Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi 17 Eylül'de başlayacak. Cuma akşamları diziseverler ile buluşan Kırmızı Oda yeni sezonunda kadroya sürpriz isimler dahil oldu. Yeni oyuncular arasında İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Yeni sezon dizileri yayın tarihleri 2021: Sadakatsiz, EDHO, Tozkoparan İskender, Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlayacak?
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