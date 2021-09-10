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Müge Anlı'da son dakika: JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay

Müge Anlı son dakika gelişmesini Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında açıkladı. 2018 yılında markette işlenen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti cinayeti hakkında ailenin kızları Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Son dakika gelişmesine göre çifte cinayeti JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) devraldı. Peki, Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenaze töreninde dikkat çeken anbean incelendi! İşte Sherlock Holmes gibi her adımı takip eden Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıkan detaylar...

10.09.2021 13:25 - Son Güncelleme: 10.09.2021 13:54
Müge Anlı’da son dakika: JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay

ÇİFTE CİNAYETTE JASAT DEVREDE!

Müge Anlı bugünkü (10 Eylül 2021) canlı yayınında son dakika gelişmesini aktardı. Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay! İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yaşananlar...

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Müge Anlı’da son dakika: JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay

İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katilini araştıran Müge Anlı son dakika bilgisini açıkladı. Çifte cinayeti JASAT devraldı!

Müge Anlı’da son dakika: JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay

Müge Anlı ise Atv canlı yayınında ailenin kızlarının iddialarına dikkat çekti.

Müge Anlı’da son dakika: JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay

İşlettikleri markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin çiftinin cenaze töreninde, yemeğini yediği içtiği ailenin tabutundan uzak duran Mehmet Kubilay Özel dikkat çekti.

Müge Anlı’da son dakika: JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay

Ailenin kızları yalnızca Mehmet Kubilay Özel'in değil, babasının da olabildiğince geri planda durduğunu ifade etti.

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