Müge Anlı da Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü bekleyenlerden! 103. bölüm hakkında bakın neler söyledi bomba ipuçları...
Müge Anlı da Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü bekleyenlerden! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 103. yeni bölümü ile bu akşam sevenleri ile buluşuyor. Kaldığı yerden devam edecek olan reyting rekortmeni dizinin en büyük hayranlarından biri de Müge Anlı. Başarılı televizyoncu ve araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm hakkında bakın neler söyledi...
09.09.2021 14:51
- Son Güncelleme: 09.09.2021 14:54
MÜGE DE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZONU BEKLİYOR!
Müge Anlı da Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü bekleyenlerden! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.