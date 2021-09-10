Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz olayda yeni gelişme! Günlerdir aranan Ahmet Çetin'den acı haber...

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında gündeme gelen esrarengiz olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Günlerdir kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.
Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi.
ARKADAŞI ÇELİŞKİLİ KONUŞMUŞTU
Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ifade etmişti.
Gelen bilgiye göre Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.