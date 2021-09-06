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    • Televizyon
    • 06.09.2021 16:33
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    • 06.09.2021 16:38
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE! Akılalmaz itiraf! Eve girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu!

    Esra Erol Atv canlı yayınına kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar…2 yaşındaki çocuğun babası İsa mı? DNA testi sonucu açıklanıyor… Bugün karar günü! Gülcan’ın son kararı ne? Barışmak için Sena’nın herkesi şok edecek talebi ne? Çok konuşulacak o istek… Gamze’nin son kararı ne olacak? eve dönecek mi? Oğlunun meyve suyuna ilaç attı, bir mektup bıraktı, kızını da alıp ortadan kayboldu! Oğlu Mustafa’nın isyanı! Eve girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şok olan, af dileyen Zafer’in, karısı Yasemin’e haykırışı! Akılalmaz bir itiraf… Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar… 13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşan olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla hafta içi her gün ATV'de...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE LİNKİ - TIKLA

    2 yaşındaki çocuğun babası İsa mı? DNA testi sonucu açıklanıyor…

    Bugün karar günü! Gülcan'ın son kararı ne?


        Barışmak için Sena'nın herkesi şok edecek talebi ne? Çok konuşulacak o istek…


        Gamze'nin son kararı ne olacak? eve dönecek mi?

        Oğlunun meyve suyuna ilaç attı, bir mektup bıraktı, kızını da alıp ortadan kayboldu! Oğlu Mustafa'nın isyanı!
            Özcan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi
            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE! Akılalmaz itiraf! Eve girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu!
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