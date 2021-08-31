Esra Erol’da duygusal anlar! Aylar sonra kızına kavuştu heyecandan yere yığıldı baygınlık geçiren anne yürek dağladı

Esra Erol'da yeni sezona bir anne babanın isyanı damga vurdu. İki buçuk ay önce evden kaçan kızlarını bulmak için canlı yayında gözyaşı döken anne Şehri Aydoğdu ve Halil Aydoğdu, uzun bir aradan sonra ilk kez kızlarının yüzünü gördü.

Kızı Gamze Korkmaz'ı ekranda görmesiyle birlikte büyük bir heyecan yaşayan anne Şehri Aydoğdu, kızının hasretine dayanamayarak yere yığıldı. Gamze'nin tavırları ise hem Esra Erol'u hem de ekran başındaki izleyicileri şaşırttı.

Ordu'dan Antalya'ya kaçtığını söyleyen genç kadın, anne ve babasına yönelik suçlamalar yaptı.

Annesinin kendisini iple bağladığını öne süren Gamze, evde şiddet gördüğünü iddia etti.

Mimikleriyle babasını endişelendiren genç kadın, bir mobil oyun sayesinde tanıştığı Oğuzhan Zararsız'dan 750 TL borç alarak Antalya'ya ulaştığını söyledi.

Evliliğinde mutlu olmadığı için ailesinin yanına gittiğini anlatan Gamze Korkmaz, ailesinin yanında da kendisi gibi davranamadığını iddia etti. Annesinin müdahalelerinden sıkıldığını söyleyen Gamze, babasının da annesini desteklediğini anlattı.

Eve dönmek istemediğini belirten genç kadın konuşma tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok iddianın ortaya atıldığı programda Gamze Korkmaz'ın ailesinin yanına dönüp dönmeyeceği merak konusu haline geldi.