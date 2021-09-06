Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Yeni dizi ve filmleri yakından takip eden izleyiciler Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Eylül ayının başlamasıyla birlikte televizyon kanallarının yeni projeleri de gündemde gelmeye başladı. Hem oyuncu kadrosu hem de farklı konusu ile dikkat çeken dizinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
YARGI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu başrolde birleştiren Yargı dizisi sonbahar aylarında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
YARGI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI
Yargı dizisi adalet kavramını ve aile değerlerini sorgulatacak. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz'ın yaşadıkları Yargı dizisi konusunu oluşturmaktadır. Yargı dizisi, bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşını konu alacak.
Pınar DenizKaan Urgancıoğlu
Hüseyin Avni Danyal
Uğur Polat
Mehmet Yılmaz Ak
Zeyno Eracar
Ali Seçkiner Alıcı
Başak Gümülcinelioğlu
Uğur Aslan