Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Yeni dizi ve filmleri yakından takip eden izleyiciler Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Eylül ayının başlamasıyla birlikte televizyon kanallarının yeni projeleri de gündemde gelmeye başladı. Hem oyuncu kadrosu hem de farklı konusu ile dikkat çeken dizinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?