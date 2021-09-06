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    • Televizyon
    • 07.09.2021 14:23
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    • 07.09.2021 14:23
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    Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

    Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Çekimleri hala devam eden, başrol oyuncuları ve konusu ile ön plana çıkan yeni dizi oldukça iddialı geliyor. Merakla beklenen Yargı dizisi hangi kanalda izleyicilerle buluşacak?

    takvim.com.tr
    Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

    Yeni dizi ve filmleri yakından takip eden izleyiciler Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Eylül ayının başlamasıyla birlikte televizyon kanallarının yeni projeleri de gündemde gelmeye başladı. Hem oyuncu kadrosu hem de farklı konusu ile dikkat çeken dizinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    YARGI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu başrolde birleştiren Yargı dizisi sonbahar aylarında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

    YARGI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

    Yargı dizisi adalet kavramını ve aile değerlerini sorgulatacak. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz'ın yaşadıkları Yargı dizisi konusunu oluşturmaktadır. Yargı dizisi, bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşını konu alacak.

    Pınar DenizKaan Urgancıoğlu
    Hüseyin Avni Danyal
    Uğur Polat
    Mehmet Yılmaz Ak
    Zeyno Eracar
    Ali Seçkiner Alıcı
    Başak Gümülcinelioğlu
    Uğur Aslan

        Pınar Çağlar Gençtürk
        Onur Özaydın
        Ece Yüksel
        Özlem Çakar
        Arda Anarat
        Onur Durmaz
        Zeynep Atılgan
        Beren Nur Karadiş
        Yönetmen: Ali Bilgin
        Senarist: Sema Ergenekon
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        Haberler Televizyon Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?
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