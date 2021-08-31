Esra Erol 400 bin TL değerindeki altının izini sürdü! Gelin-kaynana canlı yayında karşı karşıya geldi o anlar programa damga vurdu

Utuş, "Dedem altınlar çalınmasın diye bir kuyumcunun kasasına altınları koymayı teklif etti. Ben de ona altınları verdim. Bir hafta sonra kuyumcuya götürüp altınları teslim etmiş ama sonrasında gidip geri almış. Şimdi ortada altınlar yok" ifadelerini kullandı.