Esra Erol 400 bin TL değerindeki altının izini sürdü! Gelin-kaynana canlı yayında karşı karşıya geldi o anlar programa damga vurdu
Atv'nin sevilen programı Esra Erol, önceki gün yeni sezona muhteşem bir giriş yaptı. Başarılı sunucu Esra Erol, yeni sezonun ilk bölümünde Şehri ve eşi Halil Aydoğdu'nun feryadına kulak verdi ve çiftin 23 Haziran'da kaybolan kızları Gamze'yi buldu. Esra Erol, bugünkü yayında ise Büşra-Bayram Utuş çiftinin peşine düştüğü 400 bin TL değerindeki altının izini sürdü. Programda "Düğünde takılan 400 bin TL'lik altınlar nerede?", "Kayıp altınlardan dede Bayram Utuş mu sorumlu?", "Büşra Utuş, eşinin ailesiyle neden sorun yaşadı?" sorularının yanıtı aranırken kayınvalide ve gelinin canlı yayında karşı karşıya geldiği anlar, izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
31.08.2021 19:12
- Son Güncelleme: 31.08.2021 19:46
Esra Erol'da yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Yine birbirinden ilginç hikayeleri gündeme getiren Esra Erol, Büşra–Bayram Utuş çiftinin peşine düştüğü 400 bin TL değerindeki altının izini sürdü.
400 bin TL değerindeki altına ailelerinin el koyduğunu ifade eden Utuş çifti, altınlarının kayıp olmasından anne Ayşe Utuş, baba Mehmet Utuş ve dede Bayram Utuş'u sorumlu tuttu.
Dedesiyle aynı adı taşıyan Bayram Utuş, olayın asıl sorumlusunun da dedesi olduğunu öne sürdü. Dedesinin 'altınlar çalınmasın' bahanesiyle takıları elinden aldığını iddia eden Bayram Utuş, dedesine güvendiğini söyledi.
Farklı bir şehirde yuva kurmak için eşiyle evlendiğini ifade eden Büşra Utuş da eşinin ailesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti.