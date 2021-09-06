Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 06.09.2021 16:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2021 16:20
    ABONE OL

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 6 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Bugün izlemeyi kaçıranlar yarışmacılardan günün yemeğini hangisinin daha iyi yaptığını ve çeyrek altını kaptını merak ediyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan ve Demet Akalın’ın sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışmada neler yaşandı? 6 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 6 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada rekabet ve heyecan yine üst düzeydeydi. Puanlamayı kaçıran izleyiciler çeyrek altını bugün kimin kaptını merak etmeye başladı. İşte Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alan isim…

    6 EYLÜL PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Yağnur günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kaptı

    Yağnur:21

    Yaren:14

    Büşra:14

    Zeynep:9

    GELİNİM MUTFAKTA YAREN VE KAYINVALİDESİ FİLİZ KİMDİR?

    Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Yaren Maden 14 aylık evli. Eşi ile birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. On binlerce takipçisi var. Özellikle Tiktok'taki profilinde yayınladığı videolar çok seviliyor. Kayınvalidesi Filiz Kaya ile birlikte altınları almaya geliyor.Bu sezona damga vurması beklenen kayınvalidelerden biri olan Filiz Kaya programa iddialı bir giriş yaptı. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Gezmeyi ve alışverişi çok seviyor. Hedefi altınları tek tek toplamak. Gelinine çok güveniyor. Ancak zaman zaman oğlu konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Gelininin eşini kendisinden kıskandığını iddia etti.

        GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

        Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Özcan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi
        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 6 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?
            SON DAKİKA