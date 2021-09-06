Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 6 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?

GELİNİM MUTFAKTA YAREN VE KAYINVALİDESİ FİLİZ KİMDİR?

Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Yaren Maden 14 aylık evli. Eşi ile birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. On binlerce takipçisi var. Özellikle Tiktok'taki profilinde yayınladığı videolar çok seviliyor. Kayınvalidesi Filiz Kaya ile birlikte altınları almaya geliyor.Bu sezona damga vurması beklenen kayınvalidelerden biri olan Filiz Kaya programa iddialı bir giriş yaptı. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Gezmeyi ve alışverişi çok seviyor. Hedefi altınları tek tek toplamak. Gelinine çok güveniyor. Ancak zaman zaman oğlu konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Gelininin eşini kendisinden kıskandığını iddia etti.