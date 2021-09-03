Kızını alıp sevgilisine kaçtı evli olduğunu 5 yıl gizledi! Gülcan’ın çocukları günler sonra Esra Erol’da bir araya geldi o anlar yürek yaktı
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da yeni sezona bomba gibi girerken Uğur Kara ile Gülcan Kara çiftinin yaşadığı inanılmaz olay programa damga vurdu. 15 yıllık evliliğini geride bırakarak Resul Orhan'la birlikte yeni bir hayata adım atan Gülcan Kara, eşi Uğur Kara ile canlı yayında yüzleşti. Kara çiftinin bir aydır görüşmeyen çocuklarının buluştuğu anlar ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. İşte o anlar...
Esra Erol, atv ekranlarında yine ilginç bir hayat hikayesini gündeme taşıdı. Uğur Kara, 15 yıllık eşi Gülcan Kara çiftinin kızlarını da alarak evden kaçtığını ifade etti. Uğur Kara, eşinin 40 bin TL parayı da alarak gittiğini ifade ederek canlı yayında sesini duyurmaya çalıştı. Kara, "Gülcan, Hatice Orhan isimli bir kadının yanına gitti. Bu kadının eşimden ne çıkarı var?" sorusunu yöneltirken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Gülcan Kara ile Hatice Orhan'ın oğlu Resul Orhan arasında bir gönül ilişkisi olduğu ifade edildi.
"Resul ve ailesine evli olduğumu söylemedim" diyen Kara, Esra Erol izleyicilerini şoke ederken bugünkü canlı yayında yüreklere dokunan bir olay yaşandı.
Kara çiftinin çocukları, bir ay sonra Esra Erol'da programında bir araya geldi. İki kardeşin birbirine kavuştuğu anlar yürek dağladı.
Çocuklarının kavuşma anında gözyaşlarına boğulan baba Kara, "Aklım almıyor. Yarın benim kızım büyüyecek. Gittiğinde mesaj çektim, 'Gel sana ev kurayım, çocuklarının yanında ol. Ölene kadar sana bakayım' dedim. Kadın kara sevdaya tutulmuş. Beni kız çocuğumu da alıp gidiyor. 5 sene sonra bu çocuk büyüyecek, ben kime güveneceğim? Ben yeri geldiğinde akrabama güvenip, yatmaya bile bırakmıyorum. Ben bu çocuğu nasıl bırakayım? Bir baba olarak güvenip nasıl bırakayım? Bu soruya bir cevap bulamıyorum"
"ÇOCUKLARI AYIRMA"
Esra Erol ise şunları söyledi: "Senden bir ricam var Gülcan; anne olarak bu çocukları ayırma, lütfen. Bilmediğin bir yerde, bilmediğin insanların içinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunu büyütme. Onu köklerinden ayırma, sen annesin. Hayatınla ilgili bir karar vereceksen, çocuklarını düşünerek ver. Evet boşan, boşanın. Onlarla görmeye devam et, onların yaşadığı şehirde yaşa ya da onlarla birlikte yaşa ama bu çocukları ayırma"