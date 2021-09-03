Kızını alıp sevgilisine kaçtı evli olduğunu 5 yıl gizledi! Gülcan’ın çocukları günler sonra Esra Erol’da bir araya geldi o anlar yürek yaktı

"ÇOCUKLARI AYIRMA"

Esra Erol ise şunları söyledi: "Senden bir ricam var Gülcan; anne olarak bu çocukları ayırma, lütfen. Bilmediğin bir yerde, bilmediğin insanların içinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunu büyütme. Onu köklerinden ayırma, sen annesin. Hayatınla ilgili bir karar vereceksen, çocuklarını düşünerek ver. Evet boşan, boşanın. Onlarla görmeye devam et, onların yaşadığı şehirde yaşa ya da onlarla birlikte yaşa ama bu çocukları ayırma"