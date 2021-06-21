Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 21.06.2021 16:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2021 16:14
    ABONE OL

    21 Haziran| ATV linki YOUTUBE Şarlatan İkrar Duman Orhan'dan skandal görüntüler! Üç harfliler, sihirler...

    Esra Erol'da bugün neler oluyor? Ayşe Hanım hayatının şokunu canlı yayında yaşayacak! Ayhan Bey ile ilgili gelen akılalmaz haber! Karısı Gülsem evdeki altınları, kredi kartlarını, hesaptaki paraları aldı 2 çocuğuyla birlikte ortadan kayboldu! Kocası ve kayınvalidesinin büyük isyanı! 3 harfliler, kan donduran sihir iddiaları! Sözde hoca İkrar Duman Orhan! Türkiye bu skandal görüntüleri konuşacak! Boşanmak için adliyeye gideceklerdi ortalık karıştı! Bu sabah neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    Esra Erol'da bugün | ATV CANLI YAYIN

    Esra Erol'da bugün (21 Haziran) neler yaşanıyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer aldı.

    ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

    Ayşe Hanım hayatının şokunu canlı yayında yaşayacak! Ayhan Bey ile ilgili gelen akılalmaz haber!

    Karısı Gülsem evdeki altınları, kredi kartlarını, hesaptaki paraları aldı 2 çocuğuyla birlikte ortadan kayboldu! Kocası ve kayınvalidesinin büyük isyanı!
        İstanbul'daki deprem sonrası korkutan uyarı
        Haberler Televizyon Esra Erol CANLI YAYIN İZLE 21 Haziran| ATV linki YOUTUBE Şarlatan İkrar Duman Orhan'dan skandal görüntüler! Üç harfliler, sihirler...