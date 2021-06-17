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    • 17.06.2021 19:43
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    Son dakika: ’da kan donduran olay! cinayeti yılan hikayesine döndü şizofren iddiası ortalığı karıştırdı

    ekranlarının sevilen programı 'da herkesi hayrete düşüren bir olay yaşandı. İkinci eşiyle barışmak için programa başvuran ’in canlı yayına gelen ihbarlardan sonra ilk eşinin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Akılalmaz olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Ayşe İpek’in kız kardeşi Türkan Hanım, ablasının cinayet işlemediğini öne sürdü. Kız kardeş, ablasının şizofren olduğunu ifade etti. İşte detaylar…

    Son dakika: Esra Erol’da kan donduran olay! Özen Karagüzel cinayeti yılan hikayesine döndü şizofren iddiası ortalığı karıştırdı

    Esra Erol'da yılan hikayesine dönen Ayşe İpek olayında ortaya çıkan yeni detaylar izleyenleri şoke etti. Görgü tanıkları Özen Karagüzel cinayeti ile ilgili Ayşe İpek'i suçlamaya devam ederken Ayşe İpek'in kız kardeşi Türkan Hanım, ilk kez programa bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Ablasının cinayet işlemediğini öne süren Türkan Hanım, Ayşe İpek'in şizofren hastası olduğunu iddia ederek "Ablam orada oturuyor. Kendisini ifade edemiyor. Herkes de üstüne geliyor" dedi.

    "ABLAMI 12 YERİNDEN BIÇAKLADI"
    Özen Karagüzel'in ablasına işkence yaptığını iddia eden Türkan Hanım, bu yüzden sürekli karakola düştüklerini ifade etti.

        Esra Erol yayınına bağlanan kız kardeş, "Özen, ablamı 12 yerinden bıçakladı. Öldürmek istedi. Kardeşleri onu iyi bir insan gibi göstermeye çalışıyor ama öyle biri değil" ifadelerini kullandı.

        Ablasını sağlık sorunlarından dolayı koruma altına aldıklarını söyleyen Türkan Hanım, Ayşe İpek'i evde tutamadıklarını belirterek "Ayhan Bey, ablamla evlenirken bu cinayetle ilgili her şeyi biliyordu" dedi.

        Ayşe Hanım'ın barışmak istediği ikinci eşi Ayhan İpek ise hiçbir şey bilmediğini iddia etti.

            Ayşe İpek, kendisinin bir kez daha yayına çıkmasını istemeyen Türkan Hanım'a karşı çıktı. Esra Erol'da programına kendi isteğiyle katıldığını açıklayan İpek, ailesinin kendisine hiçbir zaman destek olmadığını söyledi.

            NE OLMUŞTU?
            Canlı yayında ilk eşinin intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek'in programa gelen ihbarlardan sonra ilk eşinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Gelen ihbarlar, ölen eski kocasının intihar etmediği, Ayşe İpek'in ve oğullarının kocasını öldürdüğü yönündeydi. Canlı yayına bağlanan köylülerden biri, Ayşe İpek'in kocasının bizzat kendisinin öldürdüğünü, önce bıçakladığını ve ardından da tüfekle vurduğunu iddia etti.

            İlk olarak kocasının intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek, oğlunun kocasını bir kavga sırasında vurarak öldürdüğünü anlattı. Olay yerinde kendisinin bulunmadığını ve suçunun olmadığını söyleyen Ayşe İpek, oğlunun hapiste olduğunu dile getirdi.

                DUYDUKLARI KARŞISINDA ŞOKE OLDU
                Duydukları karşısında şoke olan Ayhan Bey ise bu yaşananlardan haberdar olmadığını belirterek "Bunları şu an duyuyorum, keşke öğrenmeseydim" ifadelerini kullandı.
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                Haberler Televizyon Son dakika: Esra Erol’da kan donduran olay! Özen Karagüzel cinayeti yılan hikayesine döndü şizofren iddiası ortalığı karıştırdı