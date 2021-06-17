Son dakika: Esra Erol’da kan donduran olay! Özen Karagüzel cinayeti yılan hikayesine döndü şizofren iddiası ortalığı karıştırdı

Esra Erol'da yılan hikayesine dönen Ayşe İpek olayında ortaya çıkan yeni detaylar izleyenleri şoke etti. Görgü tanıkları Özen Karagüzel cinayeti ile ilgili Ayşe İpek'i suçlamaya devam ederken Ayşe İpek'in kız kardeşi Türkan Hanım, ilk kez programa bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ablasının cinayet işlemediğini öne süren Türkan Hanım, Ayşe İpek'in şizofren hastası olduğunu iddia ederek "Ablam orada oturuyor. Kendisini ifade edemiyor. Herkes de üstüne geliyor" dedi.
"ABLAMI 12 YERİNDEN BIÇAKLADI"
Özen Karagüzel'in ablasına işkence yaptığını iddia eden Türkan Hanım, bu yüzden sürekli karakola düştüklerini ifade etti.