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    • 17.06.2021 19:16
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    TikTok ile doğan aşkta son durum! Biryan çifti ’da karşı karşıya geldi fenomenin eski eşi de yüzleşmeye dahil oldu

    TikTok ile doğan aşkta son durum! 'da programında TikTok fenomeni 'ın eşi 'ı terk edip yasak aşkına kaçması olay olmuştu. Canlı yayındaki yüzleşmede ailenin büyük kızı Ebru’nun itiraflarıyla stüdyoda buz kesmişti. Bugün ise İlknur Biryan'ın kaçtığı TikTok fenomeni ’un eski eşi telefonla canlı yayına bağlandı. İşte detaylar…

    TikTok ile doğan aşkta son durum! Biryan çifti Esra Erol’da karşı karşıya geldi fenomenin eski eşi de yüzleşmeye dahil oldu

    Samsun'da 24 yıllık eşi Ali Biryan ve 7 çocuğunu bırakıp evden kaçan İlknur Biryan için Esra Erol'dan yardım istedi. Dün TikTok'tan bulduğu adama kaçan İlknur Biryan, eşi Ali Biryan'la yüzleşti. Büyük yüzleşmeye çiftin büyük kızı Ebru'nun açıklamaları damga vurdu.

    Yayından önce İlknur Biryan'ın kendisini arayıp babasını kötülemesini istediğini belirten Ebru, 15 yaşındayken annesinin kendisini 4 bin liralık başlık parasına sattığını dile getirdi. Ebru'nun sözleri izleyicileri şoke ederken bugünkü canlı yayına Eşref Temur'un eski eşinin açıklamaları damga vurdu.

    İlknur Biryan'ın kaçtığı Eşref Temur'un eski eşi Melek Hanım, Eşref Temur'un yalancı olduğu iddiasında bulundu. Eski eş, Temur'un hiçbir zaman çalışmadığını ve işsizlik maaşıyla geçindiklerini öne sürdü.

        Melek Hanım, eski eşinin kendisini 10 Bin TL borç altına soktuğunu ve bunu ödemediğini ifade etti. 6 aylık evliliği boyunca eşinin kendisini 5 kez aldattığını söyleyen talihsiz kadın, "Eşref evli bir kadınla görüştü. O kadının kocasından da dayak yedi" ifadelerini kullandı.

        ESKİ EŞİN SÖZLERİNE İNANMADI
        İlknur Biryan, Melek Hanım'ın söylediklerine inanmayarak bu söylemlerin bir karın ağrısından ibaret olduğunu belirtti. Biryan, "Bu hayat benim hayatım. Kimse karışamaz. Ben boşanma dilekçemi verdim" dedi.

        Öte yandan geride bıraktığı 20 günde çocuklarını çok düşündüğünü belirten Biryan, 21 yaşındaki kızı Ebru'nun Esra Erol'a söyledikleri nedeniyle artık çocuklarını istemediğini dile getirdi.

            Eşref Temur'la çok mutlu olduğunu iddia eden yedi çocuk annesi kadın, "Eşref'in yanında yediğim lokmayı ağlayarak değil gülerek yiyorum. Beni çalıştırmıyor. Kendisi çalışıp eve para getireceğini söyledi" diye konuştu.
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