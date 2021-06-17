TikTok ile doğan aşkta son durum! Biryan çifti Esra Erol’da karşı karşıya geldi fenomenin eski eşi de yüzleşmeye dahil oldu

Melek Hanım, eski eşinin kendisini 10 Bin TL borç altına soktuğunu ve bunu ödemediğini ifade etti. 6 aylık evliliği boyunca eşinin kendisini 5 kez aldattığını söyleyen talihsiz kadın, "Eşref evli bir kadınla görüştü. O kadının kocasından da dayak yedi" ifadelerini kullandı.