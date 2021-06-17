TikTok ile doğan aşkta son durum! Biryan çifti Esra Erol’da karşı karşıya geldi fenomenin eski eşi de yüzleşmeye dahil oldu

Samsun'da 24 yıllık eşi Ali Biryan ve 7 çocuğunu bırakıp evden kaçan İlknur Biryan için Esra Erol'dan yardım istedi. Dün TikTok'tan bulduğu adama kaçan İlknur Biryan, eşi Ali Biryan'la yüzleşti. Büyük yüzleşmeye çiftin büyük kızı Ebru'nun açıklamaları damga vurdu.
Yayından önce İlknur Biryan'ın kendisini arayıp babasını kötülemesini istediğini belirten Ebru, 15 yaşındayken annesinin kendisini 4 bin liralık başlık parasına sattığını dile getirdi. Ebru'nun sözleri izleyicileri şoke ederken bugünkü canlı yayına Eşref Temur'un eski eşinin açıklamaları damga vurdu.
İlknur Biryan'ın kaçtığı Eşref Temur'un eski eşi Melek Hanım, Eşref Temur'un yalancı olduğu iddiasında bulundu. Eski eş, Temur'un hiçbir zaman çalışmadığını ve işsizlik maaşıyla geçindiklerini öne sürdü.