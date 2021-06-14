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    • Televizyon
    • 14.06.2021 16:09
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    • 14.06.2021 16:11
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    CANLI YAYIN İZLE 14 Haziran| Türkiye'nin konuştuğu Aytan Teyze'nin kayıp kocası Mustafa ortaya çıktı!

    canlı yayınında bugün neler oluyor? Türkiye 60 yaşındaki Aytan Teyze ile 38 yaşındaki kocası Mustafa'nın aşkını konuşuyor! Günlerdir kayıp olan Mustafa ortaya çıktı! 3 aydır kocası Ayhan'dan haber alamayan Ayşe Hanım'ın isyanı! "Kocamla bir kez olsun başbaşa parka bile gidemedim! Ben evde otururken, kocam Fırat, kayınvalidem ve görümcelerimle gezerdi! En sonunda kocam eve uğramaz oldu" diyen Fatma Hanım'ın isyanı! 7 çocuğunu da bıraktı, Eşref'e kaçtı! Karısı İlknur'a "Nolur eve dön" diye yalvaran Ali Bey'in feryadı! Acılı bir ane baba! 2 çocuğunu da bırakıp 9 Nisan'da ortadan kaybolan genç bir kadın! 9 Nisan'dan beri hiçbir haber alınamayan Tuğçe nerede? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    Esra Erol'da bugün | ATV CANLI YAYIN

    Esra Erol'da bugün (14 Haziran) neler yaşanıyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer aldı.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    Türkiye 60 yaşındaki Aytan Teyze ile 38 yaşındaki kocası Mustafa'nın aşkını konuşuyor! Günlerdir kayıp olan Mustafa ortaya çıktı!

    3 aydır kocası Ayhan'dan haber alamayan Ayşe Hanım'ın isyanı! "Kayınvalidem ve kayınpederim kocamı kaçırdı!"

        "Kocamla bir kez olsun başbaşa parka bile gidemedim! Ben evde otururken, kocam Fırat, kayınvalidem ve görümcelerimle gezerdi! En sonunda kocam eve uğramaz oldu" diyen Fatma Hanım'ın isyanı!

        7 çocuğunu da bıraktı, Eşref'e kaçtı! Karısı İlknur'a "Nolur eve dön" diye yalvaran Ali Bey'in feryadı!

        Acılı bir ane baba! 2 çocuğunu da bırakıp 9 Nisan'da ortadan kaybolan genç bir kadın! 9 Nisan'dan beri hiçbir haber alınamayan Tuğçe nerede?
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